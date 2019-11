Juve, emergenza difesa: Sarri perde un titolare

Pesante tegola per Maurizio Sarri in vista della trasferta di Champions League contro la Lokomotiv Mosca: come comunicato dalla stessa società bianconera, Matthijs De Ligt, autore della rete decisiva nel derby di sabato scorso contro il Torino, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e non partirà con i suoi compagni di squadra. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore.

Con Chiellini fermo praticamente da inizio stagione, De Ligt era diventato titolare inamovibile nello schieramento del tecnico toscano, che adesso dovrà affiancare a Bonucci uno tra Rugani e Demiral per mantenere la linea a quattro nel reparto arretrato.

Il difensore olandese non si era allenato già nella rifinitura di martedì mattina. Come lui, per un problema simile, si è fermato anche Paulo Dybala, ma la caviglia della 'Joya', che ha svolto allenamento differenziato in palestra, non preoccupa né lo staff medico né lo staff tecnico della Juve.

Questi i convocati di Sarri per la trasferta russa: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

La Juventus, al momento, è in testa al Gruppo D di Champions League con 7 punti, a pari merito con l'Atletico Madrid. Una vittoria in Russia rappresenterebbe un tassello importantissimo per la qualificazione agli ottavi di finale, in vista degli ultimi due match del girone contro lo stesso Atletico e il Bayer Leverkusen.

Il match contro la Lokomotiv Mosca si giocherà mercoledì alle 18.55 italiane al Lokomotiv Stadium. Arbitra il francese Ruddy Buquet.

