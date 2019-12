Juve: Emre Can ai saluti, nome nuovo per gennaio

La Juventus ci starebbe interrogando su come migliorare la qualità della rosa durante la finestra invernale di mercato. Probabile qualche novità soprattutto a centrocampo, il reparto che, in questo momento, pare più in sofferenza.

Emre Can, entrato al posto di Rodrigo Bentancur durante il match con la Lazio, non è apparso molto convinto. La sensazione è che il centrocampista tedesco abbia ormai deciso di fare le valigie e mettersi in gioco altrove.

Le parole del tecnico Maurizio Sarri nel post match della partita persa con i biancocelesti sono state piuttosto chiare: “Emre Can? Difficile dire se abbia staccato la spina”. Dichiarazioni che sanno di possibile addio a gennaio.

Da tempo, la Juventus starebbe valutando se ci siano o meno le condizioni per arrivare a Ivan Rakitic, in forza al Barcellona, ma, nelle ultime ore, ci sarebbe una nuova pista che porta a Leandro Paredes, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Il 25enne centrocampista argentino, visto in Italia con le casacche di Chievo, Roma ed Empoli, gioca attualmente al PSG ma non è uno dei titolari inamovibili della squadra e potrebbe anche decidere di far ritorno nel Bel Paese.

La Juventus potrebbe provare uno scambio di giocatori: il tedesco in cambio dell’argentino. Da capire se il PSG sia interessato ad Emre Can che, in cuor suo, preferirebbe rimettersi in gioco in Premier League o in Bundesliga.

Altro piccolo problema. Emre Can non fa parte dell’attuale lista Champions League. Dovesse arrivare un nuovo giocatore, qualcuno degli attuali centrocampisti potrebbe restare fuori dalla rosa bianconera che affronterà la fase ad eliminazione diretta del trofeo europeo.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 10:03