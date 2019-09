Juve extra large, tante cessioni all'orizzonte

In casa Juventus, il nervosismo è tangibile. Il tecnico Maurizio Sarri, abituato a lavorare con rosa piuttosto ridotte, è alle prese con una squadra extra large. Complice un mercato, in uscita, complicato, la rosa bianconera è decisamente troppo ampia e, di conseguenza, di difficile gestione.

Le cessioni eccellenti di Emre Can e Mario Mandzukic dalla lista della Champions League hanno confermato la necessità, da parte di Fabio Paratici, di trovare, presto, delle soluzioni. L'input dei vertici societari pare chiaro: cedere almeno due o tre elementi per rendere il lavoro di Maurizio Sarri più semplice e sereno.

Se Emre Can non ha nascosto il suo disappunto per l'esclusione dalla lista Champions, Mario Mandzukic, altro giocatore messo in vendita dalla Juventus, è rimasto in silenzio. Dopo aver rifiutato ogni destinazione, il 33enne croato pare deciso a giocarsi le sue carte in maglia bianconera ma, all'orizzonte, ci sarebbe una ricca offerta dal Qatar. L'Al-Gharafa sarebbe disposto a ricoprirlo d'oro. Il bomber bianconero ha tempo fino al 30 settembre per dare una risposta definitiva (in passato ha rimbalzato diverse proposte provenienti da Cina ed Emirati Arabi).

Fabio Paratici spera di incassare almeno 8/10 milioni di euro dalla cessione di Mario Mandzukic. Non dovesse accadere nulla da qui al 30 settembre, il croato tornerà di moda durante la finestra invernale, insieme ad Emre Can e, probabilmente, anche a Paulo Dybala. Se l'argentino dovesse fallire in questi mesi, ecco che una sua cessione tornerebbe più che probabile. Attenzione al Manchester United che non ha mai nascosto il suo interesse per la Joya. Insomma, in inverno, la Juventus proverà, ancora una volta, a snellire la rosa.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 09:20