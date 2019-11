Juve, faccia a faccia Ronaldo-Sarri: smentite le voci di mercato

Cristiano Ronaldo è tornato martedì alla Continassa dopo la proficua settimana con la Nazionale portoghese, che gli ha portato in dote quattro gol, la qualificazione al prossimo Europeo (il quinto per CR7) e soprattutto un buonumore ritrovato dopo le polemiche post Juventus-Milan.

Ronaldo ha incontrato Maurizio Sarri e lo spogliatoio bianconero, ha chiacchierato come se nulla fosse successo e poi ha svolto un lavoro di scarico, come tutti i giocatori rientrati dagli impegni con la nazionali. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Restano alcune questioni in sospeso, come le possibili scuse ai compagni e le conseguenze del rapporto con Sarri, così come il suo impiego dal 1′ contro l’Atalanta sabato prossimo, visto che il giocatore ha dichiarato di “avere giocato da infortunato” nelle ultime settimane.

L’entourage del giocatore ha invece spazzato via i dubbi riguardo le voci di mercato arrivate dalla Spagna negli scorsi giorni, sulla scia delle polemiche createsi dopo la seconda sostituzione consecutiva. Secondo alcuni media iberici, Ronaldo sarebbe stato contattato dai Los Angeles Galaxy, club della massima divisione statunitense, che ha appena detto addio a Zlatan Ibrahimovic.

Per il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe pronto un contratto ricchissimo, ma per ora Ronaldo vuole restare protagonista in Europa, e la stessa Juventus non vuole separarsi dal portoghese prima della scadenza contrattuale. Se ne riparlerà (forse) più avanti.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 08:16