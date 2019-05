Juve festeggia 32 anni Bonucci ma i tifosi sono ancora offesi

Compleanno agrodolce per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, che domani sarà ospite di Raffaella Carrà nella quinta puntata di “A Raccontare comincia tu” su Rai3, in cui parlerà anche dei tanti attacchi degli hater del web, ma soprattutto della vittoria – insieme alla moglie Martina – della partita più importante della sua vita, quella contro la malattia del loro piccolo Matteo, oggi compie 32 anni. Il club lo ha omaggiato con un pensiero speciale scrivendo sul sito ufficiale: “Dici Bonucci e pensi alla grinta, alla voglia di non mollare un centimetro. Dici Bonucci e pensi a un giocatore che, partita dopo partita, mette in campo semplicemente tutto. Dici Bonucci e pensi a un sette volte Campione d’Italia, a un fuoriclasse che ha alzato quattro volte la Supercoppa Italiana e tre la Coppa Italia. Dici Bonucci e pensi ai suoi gol, quasi sempre fondamentali e in partite chiave. Dici Bonucci, e oggi spegni con lui 32 candeline: tanti auguri, campione!”.

LE REAZIONI – La maggior parte dei tifosi bianconeri ha perdonato il “tradimento” della passata stagione, quando lasciò la Juve per andare al Milan, e commenta sui social: “Te ne sei andato. Sei tornato. Hai riconquistato la nostra fiducia. Hai vinto ancora” o anche: “”Certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano” Un po’ come l’amore che tu hai per la nostra maglia. Te ne sei andato e ritornato, ma la Stima, te la sei guadagnata un’altra volta. TANTI AUGURI LEO”.

LO SGARBO – Non tutti però hanno dimenticato quello sgarbo e sono numerosi i fan bianconeri che continuano ad offendere il giocatore per quella scelta. Così assieme ad offese personali e a insulti si leggono anche commenti come questi: “Rispeditelo al Milan” o anche: #giuda19 io non dimentico …”. Qualcuno dà consigli di mercato in inglese (“Sell Bonucci, buy Koulibaly“), altri attaccano: “Corri adesso che il prossimo anno ti aspetta lo sgabello” o anche: “Sei scarso e sopravvalutato”.

