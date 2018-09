Juve, finalmente Cristiano Ronaldo: doppietta rabbiosa

Si sblocca Cristiano Ronaldo e la Juventus piega il Sassuolo per 2-1 in una delle partite del pomeriggio della quarta giornata di serie A. I bianconeri, dopo un primo tempo fiacco e senza occasioni nitide, si svegliano nella ripresa grazie a un CR7 rabbioso per le chance mancate e determinatissimo.

L'ex Real va a segno al 52' da pochi passi dopo un'azione confusa dei padroni di casa, e al 66' finalizzando con un bel diagonale un contropiede velocissimo della Vecchia Signora. I neroverdi subiscono il colpo e stentano a reagire: Ronaldo al 77' e all'82' si divora il terzo gol da pochi passi e si infuria con se stesso per gli errori.

Babacar riapre la partita al 91' ma è troppo tardi. Finale nervoso: Douglas Costa rifila una gomitata, una testata e uno sputo a un avversario, viene inizialmente solo ammonito ma su segnalazione del Var viene poi cacciato dal campo.

Per la squadra di Allegri è la quarta vittoria in quattro partite: il primo posto a 12 punti è assicurato e il campionato sembra già indirizzato.

Nelle altre gare, il Genoa piega il Bologna grazie al suo neo bomber Piatek: il polacco firma la sua rete numero 4 al 69' con uno splendido destro a giro su assist di Criscito. Termina in parità la sfida alla Dacia Arena tra Udinese e Torino: De Paul apre le danze al 28', Meité pareggia ad inizio ripresa. Mazzarri perde Iago Falque per infortunio.

Serie A, i risultati

Genoa-Bologna 1-0

69' Piatek (G)

Juventus-Sassuolo 2-1

52' Cristiano Ronaldo (J), 66' Cristiano Ronaldo (J), 91' Babacar (S)

Udinese-Torino 1-1

28' De Paul (U), 48' Meite (T)

SPORTAL.IT | 16-09-2018 17:05