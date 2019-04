Juve fuori, anche Ancelotti la bacchetta

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro l’Arsenal, che ha vinto la gara d’andata per 2-0: “Non dobbiamo prendere gol e iniziare a pressare alti, restando più compatti. Sarà una partita intensa, a Londra non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Vogliamo giocarcela bene, ci serviranno coraggio, quello che non ho visto all’andata, intelligenza e cuore".

Nella chiacchierata è finita anche l’eliminazione della Juventus: "È una grande opportunità che abbiamo, siamo l'unica italiana rimasta in Europa in questo momento, speriamo di esserci anche venerdì e se non ci saremo dovrà essere solo per il risultato e non per una prestazione non all'altezza”.

"La Juventus non s'è fatta trovare pronta soprattutto nella seconda parte di ieri, quella decisiva – ha proseguito il tecnico emiliano – Nulla di nuovo, questa è la Champions. Siamo tutti sorpresi dall'Ajax, in passato ha sempre sfornato tanti giocatori, ma dalle nostre parti non è permessa una programmazione lunga perché l'opinione pubblica chiede solo i risultati. Nessuno la menzionava, ma ha costruito un ciclo con giovani di grandissimo valore. Non credo che vinceranno la Champions, ma potrei essere uno di quelli che sbaglia un pronostico".

Martedì sera, al termine della sfida con i biancorossi, Massimiliano Allegri aveva provato ad analizzare con pacatezza la bruciante eliminazione: "Direi che nel secondo l'Ajax ha meritato ampiamente il passaggio del turno. Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto un po' di frenesia dopo che conquistavamo la palla. Poi il calcio è bestiale perché prendi un gol abbastanza fortuito, da lì è entrata un po' di paura e nel secondo tempo abbiamo perso le distanze. E' stato tutto più difficile" aveva spiegato il timoniere bianconero.



