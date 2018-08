Juve, futuro in bilico per Kean

E’ ancora tutto da decidere il futuro di Moise Kean.

La Juve è pronta a cedere l’attaccante a titolo definitivo (mantenendo, però, la recompra) o in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri.

Il Parma si era fatto avanti per il giocatore ma il direttore sportivo Faggiano ha deciso di virare su Roberto Inglese e Gervinho. Non mancano, poi, le offerte in Spagna e in Francia dove il mercato chiude il 31 agosto. In caso di proposte non convincenti, Marotta e Paratici sono pronti a trattenere il giovane centravanti almeno fino a gennaio.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 16-08-2018 15:00