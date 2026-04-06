Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicina

L'attaccante serbo si ferma ancora a un passo dal rientro in campo. Problema al polpaccio e ritorno che si allontana di nuovo. Ottolini aggiorna sul rinnovo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Protagonista pur senza giocare. In casa Juventus, tra rinnovo e ritorno dall’infortunio, le questioni che riguardano Dusan Vlahovic restano cerchiate in rosso sull’agenda. Ed è così anche nel giorno che avrebbe dovuto restituirlo finalmente al campo dopo il lunghissimo stop. Ritorno che, evidentemente, non c’è stato. Nel match contro il Genoa allo Stadium, infatti, il serbo è stato costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca in una situazione che ha dell’irreale.

Nuovo stop per Vlahovic

Quella con il Genoa, penultimo match della 31a giornata, avrebbe dovuto essere la sua gara. Così, però, non è stato e, anzi, il rischio è che Vlahovic debba rimandare ulteriormente il suo ritorno in campo. Nuovamente a disposizione di mister Spalletti dopo mesi di assenza, l’attaccante serbo si è fermato di nuovo. Episodio quantomeno peculiare per il bomber, costretto a interrompere il riscaldamento a pochi minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco.

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Sguardo scuro e borsa del ghiaccio

Scendendo nel dettaglio, Dusan, che nei piani dell’ex ct avrebbe dovuto prendere il posto di David, ha accusato un fastidio al polpaccio e, dopo un veloce consulto con i preparatori dei bianconeri, non ha potuto fare altro che prendere la via degli spogliatoi. Scuro in volto e vistosamente dolorante, il serbo – come riportato da DAZN – si è visto applicare una borsa del ghiaccio sul polpaccio.

Il calvario di Dusan

Bandiera bianca obbligatoria e ritorno in campo nuovamente posticipato per Dusan, che non gioca una partita dallo scorso 29 novembre 2025, quando intorno alla mezz’ora della gara interna contro il Cagliari era incappato nella lesione di alto grado all’adduttore sinistro per cui è dovuto finire sotto i ferri.

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Il rientro in gruppo un paio di settimane fa, l’intera sosta per recuperare la forma fisica e, oggi, la volontà di Spalletti di fargli riassaporare il campo per l’ultima mezz’ora. Piano saltato, così come il secondo debutto stagionale, e al suo posto entra Arek Milik. Gli esami delle prossime ore saranno decisive per comprendere la reale entità dell’infortunio di Vlahovic.

Rinnovo non impossibile

E, a proposito di futuro, quello di Dusan potrebbe continuare a essere a tinte bianconere. Prima del calcio d’inizio della gara vinta 2-0 contro il Grifone, interpellato sul rinnovo di contratto del serbo, il ds della Juve, Marco Ottolini, ai microfoni di Dazn ha, infatti, aggiornato: “Abbiamo iniziato a parlare dopo il rientro. Entrambe le parti hanno dato la propria disponibilità a sedersi per capire la situazione. Non ci sono novità, ma i colloqui proseguono”.