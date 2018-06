Juve già oltre Higuain: 'Offerti 90 milioni al Manchester United'

La Juventus secondo la stampa inglese sta per chiudere per Anthony Martial, l'esterno d'attacco in uscita dal Manchester United dopo una stagione complicata che gli è costata la convocazione a Russia 2018.

L'attaccante francese, in rotta di collisione con José Mourinho, ha chiesto la cessione ai Red Devils e guarda con molto interesse alla Juventus. Secondo il Daily Mirror i bianconeri e il club inglese avrebbe già trovato l'accordo sulla base di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) e mancherebbe soltanto l'intesa tra il club campione d'Italia e l'esterno.

L'arrivo di Martial sotto la Mole è possibile solo in caso di partenza di Gonzalo Higuain, che dopo il Mondiale (finora deludente) potrebbe lasciare Torino.

"Ci ha pensato su e vuole lasciare il Manchester United – sono le parole dell'agente di Martial, Philippe Lamboley – . Le motivazioni? E' prematuro parlarne adesso, poi lui fornirà spiegazioni in merito. Il club vuole estendere il contratto del giocatore, ma non riusciamo a trovare l’accordo da otto mesi. Ecco perché arriva questa decisione, ma ovviamente ricordo che l’ultima parola spetta a loro. Al momento non abbiamo la stessa visione sul futuro di Anthony. Oggi lui è deluso perché ha dimostrato per tre stagioni amore nei confroni del club e dei tifosi. È importante ricordare che in questa stagione ha segnato 11 gol e ha fatto dieci assist in cinque mesi", ha dichiarato a RMC.

"Se ci sono contatti con club stranieri? Non posso dire nulla al momento ma penso che se un giocatore come lui è sul mercato ci siano parecchi club interessati. L’unica cosa che posso dire è che molti allenatori apprezzano le sue qualità. Qual è il campionato che lo attira di più? Oggi, questa non è la domanda più importante. Anthony vuole solo giocare, provare piacere nel giocare e sentirsi fondamentale per il suo allenatore".

SPORTAL.IT | 25-06-2018 12:15