Juve, giravolta su Kean

La Juventus vuole trattenere Moise Kean a Torino fino a gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri non sono soddisfatti delle offerte di Parma, Monaco e Udinese e stanno pensando di bloccare fino al prossimo mercato invernale il classe 2000, in attesa di una situazione di mercato più favorevole per la cessione.

La dirigenza della Juve incontrerà nelle prossime ore Mino Raiola per definire il tutto.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 08:40