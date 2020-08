Juve: Gli esperimenti di Pirlo stupiscono i tifosi

E’ arrivato da poco e da due giorni deve fare a meno anche dei tanti nazionali eppure la mano di Pirlo si comincia a intravedere negli allenamenti della Juventus. Il neo-tecnico bianconero sta approfittando di questi giorni per fare alcuni esperimenti e verificare se si può cambiare qualcosa in attesa delle prossime mosse di mercato. Il rebus centravanti continua a paralizzare i movimenti in entrata ma Pirlo ha comunque le idee chiare.

I primi esperimenti di Pirlo

In questi giorni alla Continassa Pirlo, in attesa del nuovo centravanti, ha provato Danilo nella difesa a tre come terzo difensore, posizione che può coprire anche in fase di impostazione quando la Juve giocherà a quattro dietro, ha in mente di schierare Arthur sia da interno che da regista e considera Kulusevski il più duttile del centrocampo, capace di svolgere anche tre ruoli diversi.

Pirlo prova Bernardeschi alla Zambrotta

L’esperimento più coraggioso riguarda il nuovo ruolo di Federico Bernardeschi. L’ex viola spesso è stato un equivoco tattico, Pirlo lo sta provando come quinto a centrocampo nel 3-5-2 con un ruolo alla Zambrotta, ex esterno di Milan e Juve.

La mossa di Pirlo divide i tifosi

I tifosi della Juve si spaccano sul web nel parlare di Bernardeschi: “Ho letto questo: Berna come Zambrotta e poi ho letto Danilo come centrale (magari alla Thuram per continuare il parallelismo). Insomma, Pirlo comincia benissimo, siamo davvero a cavallo!” o anche: “Sarebbe mooolto interessante se decidesse di crederci anche lui. E questo significa affrontare il cambiamento con umiltà e sacrificio” e ancora: “Io l’avevo detto già da un po’… come Zambrotta da ala si è riciclato in un ottimo terzino”.

Non tutti però sono ottimisti: “Zambrotta nel corso di tutta la sua carriera, si è distinto per continuità e duttilità, apparendo quasi come un gregario in mezzo a tanti campioni, pur valendo molto di più. Per Bernardeschi serve un miracolo e non parlo di ruolo/tattica” o anche: “Bernardeschi è una sciagura. Devono cederlo immediatamente a chiunque voglia prenderlo. Mediocre, lento, impacciato, confusionario, senza speranza. L’immagine sulla linea laterale ad un metro dalla porta contro il Lione ci spiega quanto sia un giocatore scarsissimo”. E infine la nota sarcastica: “Pirlo trasformerà anche l’acqua in vino?”.

SPORTEVAI | 31-08-2020 12:05