Juve: Graziani fa infuriare Dybala, Sarri e i tifosi

Mezzo mondo sportivo è ancora in estasi per la prodezza di Cristiano Ronaldo a Marassi, l’altro mezzo non smette di applaudire quella di Dybala ma c’è anche qualche voce fuori dal coro. E’ quella di Ciccio Graziani che, oltre a ridimensionare la prova dei bianconeri con la Samp e a mettere in rilievo gli errori di Sarri, fa arrabbiare tutti quando giudica il gol di Dybala paragonandolo con quello di Cr7.

L’AZZARDO – Parlando a Radio sportiva l’ex bomber granata liquida la rete della Joya così: “Gran gol ma ci vuole anche una botta di c…. Se ci riprova 10 volte, 3 volte trova la porta e 7 tira fuori. E’ nelle sue corde ma ci vuole fortuna. Il gol di Ronaldo è completamente diverso, c’è un gesto tecnico straordinario”.

L’ACCUSA – Non pago, Graziani smonta anche Sarri: “Continuo a pensare che Sarri penalizza la squadra con le sue scelte. Parla di equilibri ma negli ultimi 20 minuti ha tolto Higuain e Dybala. Se la Samp avesse pareggiato chissà cosa diremmo oggi”.

GLI ERRORI – L’ex attaccante della Nazionale conclude così la sua requisitoria: “Ieri negli ultimi 15 minuti la Juve faceva una fatica incredibile, si era abbassata troppo. Avendo almeno 2 attaccanti, con le ripartenze avrebbe messo in difficoltà la Samp”.

LE REAZIONI – Sui social tutti sono in disaccordo con Ciccio, anche i tifosi non juventini: “Sono INTERISTA, da sempre, ma sono soprattutto innamorato del calcio e quando vedo gol come quelli di Dybala e Cristiano Ronaldo contro la Samp non posso non applaudire agli straordinari gesti tecnici! Solo dei fuoriclasse sono in grado di fare gol così belli”.

NON SO SCEGLIERE – Fioccano i commenti: “Chi non ama il mancino di Dybala ha dei problemi ad amare” o anche: “Il gesto atletico di Ronaldo è riuscito a coprire il gesto atletico di Dybala che fa un gol assurdo…molto più difficile da realizzare se ci pensate”.

CLASSE – C’è chi scrive: “Il gol di Cristiano Ronaldo è frutto di un gesto atletico mostruoso, considerando anche l’età. Ma, calcisticamente e tecnicamente parlando, io preferisco quello di Dybala. Classe, tanta classe”.

DIFFICOLTA’ – Sono ancora tutti in piedi ad applaudire la Joya: “Ok i titoli per CR7, ma il gol da fuoriclasse lo fa Paolino…volee a incrociare. Il 50% la manda in tribuna,il 49% zappa per terra, i fuoriclasse fanno gol…” e infine: “Nessuno mette in dubbio la prodezza di Ronaldo, ma stiamo facendo passare il gol di Dybala come fosse cosa da tutti i giorni..a parer mio quello dell’argentino è più difficile”.

SPORTEVAI | 19-12-2019 12:08