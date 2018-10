Juve, guarda che rigoraccio ha tirato Pogba

Il ritorno di Paul Pogba renderebbe ancor più grande questa Juventus, a patto che il francese non tiri i calci di rigore… Ieri nella vittoria per 2-1 del Manchester United sull’Everton il centrocampista francese ha fallito un penalty in maniera piuttosto buffa, prima di ribattere in rete la respinta del portiere dei Toffees Pickford, segnando la rete che ha sbloccato il risultato all’Old Trafford.

LA LUNGA RINCORSA. Un’esecuzione che ha scatenato l’ilarità dei giornali britannici – “patetico” e “ridicolo” alcuni dei commenti dei tabloid – e, naturalmente, ha già generato decine di meme sui social network. Colpa dei 26 passettini compiuti molto lentamente da Pogba prima di calciare (centralmente, tra l’altro), una dinamica davvero singolare che ha suscitato le critiche dello stesso José Mourinho nel post-gara. “Mi piacciono i giocatori che hanno coraggio di tirare i rigori – ha dichiarato lo Special One – ma penso che Paul possa migliorare. I portieri conoscono la sua rincorsa, lo aspettano e lui deve imparare da questa situazione. Ma la cosa più importante è che voglia tirare ancora i rigori”.

AMMISSIONE DI COLPA. “È vero, sono stato fortunato – ha ammesso lo stesso Pogba, al secondo errore dagli 11 metri in stagione – ma l’importante è che la palla alla fine sia entrata”. E sulla buffa rincorsa ha poi aggiunto: “Provo sempre a destabilizzare il portiere ed è così che tiro i rigori. Ma forse posso allenarmi e cambiare perché i portieri iniziano a conoscermi”. Nonostante il solito orgoglio, forse anche Paul stavolta ha capito di aver esagerato…

