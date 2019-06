Juventus, maxi scambio per arrivare a Chiesa

Il neo patron della Fiorentina Rocco Commisso continua a ribadire di voler tenere, almeno per un altro anno, Federico Chiesa nella squadra viola. Ma la Juventus non si è ancora arresa e secondo Tuttosport tornerà a farsi sotto nelle prossime settimane per il figlio d’arte, che sta mettendo in luce le proprie qualità durante l’Europeo Under 21 (3 gol in 3 partite finora).

I campioni d’Italia per sbloccare la situazione (il prezzo è superiore agli 80 milioni di euro, e gli exploit in Nazionale lo fanno lievitare), avrebbe pensato ad un suggestivo scambio: il club bianconero potrebbe mettere sul piatto Gonzalo Higuain, di ritorno dall’esperienza al Chelsea, per abbassare le pretese per Chiesa.

La proposta potrebbe far vacillare le convinzioni di Commisso e avrebbe la benedizione di Gabriel Batistuta, che a breve potrebbe diventare parte integrante della dirigenza viola. L’ostacolo all’operazione è principalmente uno: l’ingaggio del Pipita, visto che il numero nove in bianconero percepisce 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2021.

Se la Fiorentina chiedesse solo cash per il suo gioiello, la trattativa è invece destinata a naufragare: la Juventus non è disposta ad andare oltre i 50 milioni di euro, una somma ben lontana dalle richieste della dirigenza gigliata.

Paratici conta soprattutto sulla volontà del giocatore, che secondo la Gazzetta dello Sport non sarebbe interessato a “restare un altro anno” in viola, come chiede Commisso, ovvero senza rinnovo dell’ingaggio. Il padre Enrico Chiesa incontrerà nei prossimi giorni la società, proponendo due alternative: venire incontro alla volontà di Federico cedendolo per una cifra intorno ai 70 milioni, o proporgli il ruolo di uomo simbolo della Fiorentina, allungandogli il contratto con un adeguamento importante che rispecchi il valore di mercato del giocatore.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 09:45