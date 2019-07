Juve: Higuain punta i piedi, Dybala verso l'addio

In casa Juventus si lavora, in maniera incessante, per sfoltire la rosa. Gonzalo Higuain è in stand-by. Il Pipita continua a ribadire di volersi giocare le sue carte in maglia bianconera, forte di un contratto e del suo desiderio di riprendersi un posto importante all’interno dell’ambiente Juventus.

Con Gonzalo Higuain deciso a restare, attenzione al nome di Paulo Dybala. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha fatto capire che la Joya è vitale per concretizzare il suo gioco ma, davanti ad una proposta monster, il futuro del fantasista argentino potrebbe essere altrove.

Diversi i top club sulle tracce dell’ex Palermo. Il Manchester United lo considera l’uomo giusto, nel caso Paul Pogba dovesse lasciare i Red Devils (il francese è sempre più vicino al Real Madrid). Paulo Dybala diventerebbe la stella assoluta del club inglese, alla disperata ricerca di una stella da cui ripartire alla conquista della Premier League e dell’Europa. La Joya piacerebbe moltissimo anche al PSG, altro club dalle disponibilità economiche notevoli, e pure il Tottenham ci avrebbe fatto un pensierino. Da ricordare anche che l’Inter lo cerca dal termine della scorsa stagione. Lo scambio con Mauro Icardi è un’opzione da non scartare. Giuseppe Marotta, ora all’Inter, è un grande ammiratore dell’ex fantasista del Palermo.

La Juventus valuta il cartellino di Paulo Dybala non meno di 80 milioni di euro. La plusvalenza sarebbe enorme, con grande giovamento per la società bianconera. Il timore è quello di perdere un giocatore che, altrove, potrebbe fare la differenza in maniera assoluta. Domenica, terminate le vacanze dopo gli impegni in Copa America, Paulo Dybala tornerà a disposizione. A quel punto si capirà meglio il suo futuro.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 08:50