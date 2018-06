Juve, Higuain: 'Questa è la mia miglior stagione'

Gonzalo Higuain a TyC Sports ha parlato della stagione e del prossimo Mondiale in Russia.

“Ho vissuto un anno molto positivo, mi sono sentito molto bene quest’anno e credo di aver avuto il maggior picco di forma della mia carriera. Quando si invecchia il corpo cambia e bisogna essere più attenti, anche nel gestire le forze a disposizione. Con Haiti ho vissuto uno dei momenti più belli in nazionale – ha concluso il Pipita – sebbene sia un ex River la Bombonera mi ha accolto alla grande. Non me l’aspettavo, questo mi ha dato grande forza”.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 23:45