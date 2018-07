Juve, Higuain verso il Diavolo

Complice l'arrivo di CR7, il futuro di Higuain pare lontano dalla Juventus (nonostante le parole del fratello/agente). Il club bianconero attende l'offerta giusta. Tra le opzioni, ci sarebbe anche il Milan del fondo Elliott.

Il piano rossonero sarebbe ambizioso: vendere ben tre attaccanti, ossia Kalinic (vicino all'Atletico Madrid), André Silva e Bacca, per incassare i soldi necessari per arrivare al Pipita. Il Milan vuole sbaragliare la concorrenza, in particolare il Chelsea di Sarri.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 09:45