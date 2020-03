Juve, i bookmakers fanno sognare sul mercato

In attesa di tornare in campo dopo quelle che saranno due settimane di “fermo” la Juventus si sta allenando per tenere acceso il motore in vista del tour de force che comincerà alla grande con il tanto atteso, chiacchierato, ancor di più in questo momento, derby d’Italia con l’Inter. Intanto il mercato della Juve è sempre in fermento e voci dalla Francia hanno fatto scattare il delirio nei tifosi bianconeri.

Il doppio colpo made in France

Il legame tra la Juventus e Pogba non è un mistero. Il giocatore non è riuscito, nè con Mourinho nè con Scholes ad esprimersi al meglio al Manchester United. Paul sogna di tornare grane laddove grande è diventato. La Vecchia Signora lo riabbraccerebbe volentieri al netto però di un’operazione economica gravosa.

La novità di queste ore è però che il colpo sul fronte francese potrebbe essere doppio. Rumors dalla Spagna danno nuovamente ai ferri corti i rapporti tra Zinedine Zidane e il Real Madrid. Nonostante la vittoria nel Clasico col Barcellona, il ko col City che mette in serio pericolo la Champions delle merengues, ha lasciato degli strascichi nei rapporti tra il tecnico francese e Florentino Perez. Il numero uno delle Merengues, infatti, starebbe guardandosi intorno per individuare il prossimo allenatore del Real Madrid. E lo avrebbe individuato in Pochettino.

Le quote su Zidane alla Juve

Il feeling tra la Juve e Zidane non è mai tramontato a quando il giocatore all’apice della carriera da calciatore lasciò Torino per il Real seguendo le bizze e i desideri della moglie. Ma c’è di più, ci sarebbero anche delle scommesse, con quote in ribasso, sul colpaccio per la panchina bianconero. La quota degli analisti Sisal Matchpoint, riporta Agipronews, è di 12. Zizou, in estate, potrebbe quindi ripercorrere il tragitto compiuto già nel 2001, ma questa volta in senso contrario.

Tifosi in delirio

Che sia Guardiola o Zidane i fan della Juve sembrano già sognare. Sarri non è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi bianconeri che in molti han finito per rimpiangere il gioco sparagnino ma più pratico e meno sofferente di Allegri. Quindi ben venga anche Zidane, lui sì ancora nei cuori. E che sarebbe l’ago della bilancia per convincere Pogba a tornare e premere su Agnelli per quel sacrificio economico importante per riportare il centrocampista sotto la Mole.

I commenti

“Magari” o “dove devo firmare” riassumono un po’ l’humor del tifo bianconero. Ma c’è chi si spinge oltre: “Vado a prenderlo io da Madrid o da Parigi, anzi entrambi”; un tifoso si spinge oltre nelle lodi e nella speranza: “Il Grande Zizou! Uno di noi! Un Grande Uomo, un Grande Allenatore, che sarebbe perfetto per la nostra Juventus. Zidane, incarna la vera “Juventinità”! Chissà se un giorno potrà venire da noi! Io sarò il primo ad applaudirlo e ad abbracciarlo allo Stadium!!”. Non mancano le prese in giro degli antijuventini: “Pep allenerà in campiknato, Zidane in Champions”.

SPORTEVAI | 05-03-2020 09:16