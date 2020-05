Juve, i nomi per l’attacco non convincono i tifosi

La pista Icardi è svanita. Il giocatore argentino sembrava da tempo promesso sposo della Juventus, ma nei giorni scorsi è arrivato l’accordo tra l’inter e il PSG con Maurito che rimarrà in Francia anche nelle prossime stagioni. Ma la Juve resta ancora vigile sul mercato per cercare il colpo giusto.

La grana Higuain

Negli ultimi mesi i bianconeri hanno dovuto fare i conti anche con la situazione relativa a Gonzalo Higuain. Il giocatore è volato in Argentina nel bel mezzo della pandemia per andare a trovare la mamma malata, facendo trapelare in più di un’occasione la sua volontà di non tornare in Italia. Ora è a Torino, ma a fine stagione difficilmente rimarrà alla corte bianconera.

Nomi nuovi per l’attacco

E dalla rete arrivano anche una serie di nomi nuovi per affiancare Cristiano Ronaldo e Dybala: “La Juve valute alternative a Icardi. Milik è il nome più caldo in questo periodo ma ci sono dubbi soprattutto relativi alle richieste del Napoli che vuole 40 milione. Tra i papabili anche Jimenez insieme a Giroud. La Juventus ora deve decidere il futuro di Higuain. L’alternativa sul lungo periodo è Kaio Jorge”.

Una lunga lista di nomi ma nessuno che scaldi il cuore dei tifosi della Juventus: “A questo punto dipende tutto da Gonzalo – sostiene un tifoso – ma se i nomi sono questi meglio tenersi l’argentino. Jimenez è un buon giocatore ma solo se arriva al giusto prezzo”. E proprio sul nome di Jimenez che molti tifosi sui dividono: “Jimenez è più adatto di Milik” sostiene un tifoso.

Ma c’è anche chi sostiene che alla fine la soluzione migliore per la prossima stagione sia quella di provare a continuare con il Pipita: “Se la scelta è tra Jimenez e Giroud, io mi terrei Higuain – dice Jeff – Se Higuain va via, e arriva uno di questi due giocatori spero solo che si tratti di una soluzione a breve termine. Magari con la possibilità di fiondarci su Haaland la prossima estate”.

SPORTEVAI | 31-05-2020 09:17