Juve, i retroscena della beffa: Spalletti furioso con uno dei suoi, pianto Thuram e Perin sembra Di Gregorio

Tanta amarezza per l'esito della sfida col Galatasaray: il tecnico attacca arbitro e Adzic, il pianto del francese per l'errore, i gol in mezzo alle gambe rimediati dal portiere.

Cosa rimane di un’impresa sfiorata, di una rimonta da urlo – e in dieci contro undici – che a un certo punto sembrava sul punto di poter essere completata? Rabbia, amarezza, delusione. E anche un pizzico di preoccupazione. Dopo aver pregustato il ribaltone contro il Galatasaray, la Juventus si ritrova con un pugno di mosche. Stanca, sfiancata e coi nervi a fior di pelle. I retrocena della notte che da magica s’è poi trasformata in beffarda hanno il volto stralunato di Luciano Spalletti, furioso prima con l’arbitro e poi con un suo giocatore, ma anche quello di Khephren Thuram, inconsolabile per un incredibile gol mangiato, e di Mattia Perin, che ai tifosi ha ricordato il portiere che era chiamato a sostituire, Michele Di Gregorio.

Errore di Adzic, la rabbia incontenibile di Spalletti

Dopo aver attaccato l’arbitro (attraverso il quarto uomo) nella prima frazione per le continue perdite di tempo di quelli del Galatasaray, che sin dai primi minuti hanno provato a spezzare il ritmo alla Juventus più che a costruire azioni offensive per conto proprio, Spalletti nei supplementari è andato su tutte le furie quando un pallone perso banalmente da Adzic a centrocampo ha innescato la ripartenza dei turchi che ha portato al gol di Osimhen. Un errore grossolano, che è stato platealmente e impietosamente sottolineato dagli urlacci dell’allenatore. Una rabbia comprensibile: chissà poi cosa sarà successo negli spogliatoi al termine della partita.

L’irreversibile crisi di pianto di Thuram dopo l’occasione

Anche un altro bianconero è andato in crisi isterica durante il match: si tratta di Thuram, sostituito subito dopo un’incredibile occasione da gol intorno alla mezz’ora del secondo tempo. Solo davanti al portiere in uscita, il centrocampista francese ha azzardato un pallonetto che si è spento fuori bersaglio: aveva la porta spalancata davanti e un’eventuale marcatura sarebbe valsa il 3-0 e l’aggancio. Dopo l’errore Thuram è stato subito sostituito da Spalletti ed è scoppiato a piangere in panchina. Lacrime che i compagni hanno provato a consolare e che si sono protratte a lungo, anche dopo la rete del 3-0 di McKennie che ha portato il match all’overtime. Thuram in crisi e l’esito dei supplementari ha poi riaperto le ferite.

Perin, due gol “alla Di Gregorio”: tifosi Juve rassegnati

Ciliegina sulla torta, i gol rimediati da Perin nel finale del primo e del secondo tempo supplementare. Il primo da Osimhen, il secondo da Yilmaz, che hanno regalato la qualificazione all’impacciata formazione giallorossa. Il dettaglio che li ha accomunati? Il pallone lemme lemme calciato dal nigeriano e dal turco passato in mezzo alle gambe del portiere della Juventus, preferito dal 1′ al contestatissimo Di Gregorio. “Houston, abbiamo un problema portieri”, un commento comparso sul web. “Ma dai era Di Gregorio camuffato“, un’altra certezza sui social. “Io per la prossima partita proverei Pinsoglio“, il suggerimento a Spalletti.