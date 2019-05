Juve, i tifosi bocciano un acquisto super

Oltre al futuro della panchina in casa biaconera si pensa anche a puntellare la rosa in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto di centrocampo. Si parla di nomi grossi e la Juventus ha l’accordo con Milinkovic Savic, sul quale c’è anche la concorrenza del Milan, ma a quanto pare i tifosi bianconeri non sono molto soddisfatti della cosa. Anzi, sul web sono in tanti ad esprimere le proprie perplessità sulla bontà di questo acquisto, che sarebbe comunque molto costoso.

Lotito insormontabile – Secondo molti il problema sarà come spesso accade trattare col presidente della Lazio Lotito. C’è chi scrive “Intesa col giocatore… Poi arriva Lotito che ti chiede 100 milioni e che ne fai della intesa? 60 milioni sono pure troppi” e chi invece afferma “5 gol e ben 3 assist, numeri da paura, sono pure pochi 100 mln per questo fenomeno”. L’opinione dei tifosi della Juventus dunque è decisamente negativa, i tweet del tipo “Milinkovic Savic? No grazie” si sprecano.

L’ironia dei tifosi dell altre squadre – Non potevano mancare del resto anche le reazioni degli antijuventini. C’è chi commenta la notizia del premio al serbo come miglior centrocampista della serie A di quest’anno in questo modo: “Va alla Juve? Quindi ora è chiaro come sia stato possibile che Milinkovic Savic sia stato premiato come migliore centrocampista della Serie A dopo che per un anno si è visto le partite gratis!”. L’impressione è che ci sarà ancora parecchio da dibattere sull’argomento.

SPORTEVAI | 23-05-2019 10:59