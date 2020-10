Juve, i tifosi lo preferiscono a Bernardeschi

E’ il grande escluso da questa stagione della Juventus. Sami Khedira non sarà una componente del gruppo visto che Andrea Pirlo lo ha escluso anche dalla rosa Champions, ma ora il giocatore torna ad allenarsi in gruppo.

Le polemiche

Il nome del tedesco è stato uno dei più chiacchierati di questa strana estate di calciomercato, fuori dal progetto bianconero il giocatore ha rifiutato tutte le possibili destinazioni e la società non è riuscita a trovare con lui la risoluzione del contratto come speravano molti tifosi.

Il suo è un ingaggio milionario e in un momento in cui si provano a far quadrare i conti, pesa sul bilancio della società in maniera significativa. A pesare anche nella sua avventura a Torino i tanti infortuni che spesso lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco.

Il ritorno e i social

Da Vinovo arrivano le immagini del giocatore che si allena con il resto della squadra anche se non prenderà parte alla gara con la Dinamo Kiev. E il web si lancia subito sull’argomento. I tifosi della Juve nsi dividono sull’argomento e c’è chi lo riabilita, forse alla luce del mezzo passo falso di Crotone che non è stato ancora digerito.

“Se entra in forma e non si fa male (difficile) rimane il centrocampista migliore in rosa – scrive Michele – Fossi la Juve lo impiegherei in campionato”. Anche Will sembra pronto a tornare sui suoi passi: “Giochiamo con gente di serie C e Bernadeschi, non vedo perché non possa tornare visto quanto lo paghiamo”.

Proprio il confronto con Bernardeschi è uno dei più ribaditi dai fan della Vecchia Signora. La prova dell’ex Fiorentina a Crotone è stata pesantemente criticata incrinando forse in maniera definitiva il rapporto del giocatore con la tifoseria: “Il problema – scrive Luigi – è che anche Bernardeschi si allena con i compagni”. E ancora: “Gioca Bernardeschi e non facciamo giocare lui”.

SPORTEVAI | 19-10-2020 11:11