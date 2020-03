Juve-Icardi, si complica: la clausola di Marotta frena Wanda Nara

Per Wanda Nara e Mauro Icardi è arrivato il tempo della riflessione. Non è solo la scelta, matura e responsabile, adottata dalla moglie agente dell’attaccante argentino di fermarsi per prima in nome dell’emergenza coronavirus e di sostenere così anche l’Italia verso cui ha ribadito solidarietà e un profondo sentimento di appartenenza.

Il ritorno di Icardi in Italia

La stagione che si va confondendo, ma al tempo stesso delineando, al PSG ha definito le priorità e ribadito la necessità, per Mauro, di lasciare Parigi e tornare a casa, dove per casa si intende Milano dove la coppia ha deciso di vivere anche dopo la conclusione della carriera calcistica di Icardi.

Per Wanda Nara ciò si traduce in un impegno da non sottovalutare, nei riguardi della prossima riapertura della sessione estiva di mercato. Fabio Paratici, CFO della Juventus, dalla sua ha voluto mantenere costantemente rapporti cordiali con la Nara al contrario di Beppe Marotta, il quale ha velatamente coperto la resistenza a trattare e a negoziare con Wanda.

Inter: chi parte e chi va

Le condizioni oggi sono le seguenti: Icardi desidera tornare in Italia e, se non fosse l’Inter, allora vorrebbe la Juventus o un club di prima fascia. La domanda è, alla luce dell’indiscrezione legata alla telefonata del presidente De Laurentiis a Wanda: Mauro vestirebbe la maglia del Napoli?

Partiamo dall’Inter. La prossima estate Esposito andrà a giocare in prestito, Sanchez tornerà allo United e Lautaro dovrebbe volare a Barcellona. Resterebbe così il solo Lukaku e Icardi è certo di potersi giocare le sue carte a prescindere da quelli che saranno gli arrivi. Icardi, prima di partire in prestito al PSG, ha rinnovato con l’Inter fino al 2022; ne segue l’inevitabile ritorno nella mani dell’ad nerazzurro di un pezzo pregiato ma che non apprezza e che avrebbe però la qualità di piacere alla Juventus.

La super clausola di Marotta

Se l’obiettivo è, infatti, quello di accaparrarsi Paulo Dybala, allora Mauro sarebbe una pedina ottima posta la clausola di cui parla oggi Tuttosport. Nel caso in cui i francesi riscattassero Icardi e poi le cedessero alla Juve, allora i milioni del riscatto sarebbero 85. Una componente che complica? Non proprio, ma che spiega l’inserimento del Napoli e la telefonata di cortesia di ADL a Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT | 13-03-2020 10:05