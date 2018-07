Juve, il Bayern studia lo scippo

Le big del calcio europeo si stanno cominciando a muovere e dopo il colpo della Juventus con Cristiano Ronaldo si attendono colpi dello stesso livello.

In Germania la superpotenza Bayern Monaco è ancora ferma, se si esclude l’arrivo a parametro zero dallo Schalke 04 di Leon Goretzka. I bavaresi attendono di concludere qualche cessione e sperano di ricavare un sostanzioso tesoretto dalle partenze, tra gli altri, di Vidal, Boateng, Thiago Alcantera e Bernat.

Tesoretto che i tedeschi vogliono investire per potenziare la rosa ovviamente, ma anche per aprire un ciclo con il nuovo allenatore Niko Kovac.

Negli ultimi giorni in Germania si parla di Julian Draxler, in uscita dal Paris Saint-Germain, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, il sogno dell’amministratore delegato Karl-Heinz Rummenigge è Paulo Dybala della Juve.

I bianconeri, dopo CR7, stanno pensando alle cessioni, con Daniele Rugani sempre più vicino al Chelsea dell’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, per una cifra vicina ai 50 milioni.

La sola cessione del difensore ex Empoli non sarebbe sufficiente, soprattutto in termini di ingaggio, visti i 30 milioni d euro netti a stagione percepiti dal fenomeno portoghese.

Guardando il monte stipendi della società di Corso Galileo Ferraris, i due calciatori che guadagno di più, escluso l’ex Real Madrid, sono Gonzalo Higuain e il numero 10 argentino.

Il Pipita piace molto al Chelsea dove ritroverebbe Sarri, ma la Juventus chiede almeno 55 milioni di euro per non scrivere a bilancio una minusvalenza e lo stesso calciatore pretende un ingaggio in doppia cifra, che sta facendo riflettere i Blues.

Riscontrate queste problematiche, comunque risolvibili, le voci di mercato si sono scatenate intorno al futuro dell’ex Palermo.

La Juventus non vorrebbe cedere Dybala, ma a fronte di un’offerta irrinunciabile, più vicina ai 200 milioni che ai 100, potrebbe essere costretta per questioni di bilancio.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 18-07-2018 20:00