Juve, il Chelsea piomba su un difensore

Il Chelsea sembra aver riallacciato i contatti con Maurizio Sarri per la panchina dell’anno prossimo e la posizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non è più così rigida per quanto riguarda la clausola da 8 milioni, che permetterebbe di liberare l’ex Empoli da ogni vincolo contrattuale.

Con la situazione legata alla guida tecnica in via di definizione, il club inglese sta iniziando a pianificare la campagna acquisti estiva e con la partenza di David Luiz, finito ai margini con Conte e che Sarri considera cedibile, la società di Roman Abramovich è intenzionata a cercare un nuovo centrale difensivo sul mercato.

Gli occhi sono finiti in serie A e più precisamente a Torino sponda bianconera, dove gioca Daniele Rugani.

Giovane, ma con una buona esperienza in un grande club, con un ingaggio ancora limitato e che potrebbe diventare un punto fermo della nuova Nazionale di Roberto Mancini, è il profilo giusto da mettere al fianco di una vecchia conoscenza del massimo campionato italiano come Antonio Rudiger.

Manifestato l’interesse al procuratore del centrale classe 1994, Davide Torchia ha voluto incontrare il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici in un hotel a Milano per riferire l’interesse dei Blues.

Ancora non si è arrivati a un’offerta, ma in caso di una minima apertura da Torino la trattativa potrebbe divenatre molto calda.

Rugani è legato alla Juventus da un contratto che scade a giugno del 2021 e questo fa sì che i bianconeri possano analizzare e affrontare la situazione con la massima calma e valutare tutte le possibili alternative.

Nello scelte tattiche di Massimiliano Allegri, l’ex Empoli non ricopre un ruolo da titolare fisso, vista la presenza di Giorgio Chiellini, Medhi Benatia e Andrea Barzagli, alla sua ultima stagione in Piemonte.

Tutto questo cambierebbe se uno dei tre partisse e tutto fa pensare che possa essere il difensore marocchino ex Roma, ma, al momento, non ci sono conferme a riguardo visto che si trova in Russia con la propria nazionale.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 22:00