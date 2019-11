Juve, il gol di Costa salva Sarri ma i tifosi sono perplessi

La Juve vince ma non convince. Sembra una sorta di leit motive che accompagna i bianconeri dal rientro dalla sosta, da dopo la vittoria sull’Inter a San Siro. Anche il successo sulla Lokomotiv Mosca che ha regalato la qualificazione agli ottavi di Champions lascia molte perplessità in seno alla tifoseria juventina che non vede miglioramenti nel gioco proposto.

Ci pensa Douglas Costa in extremis come era già successo con il rigore di Ronaldo contro il Bologna in campionato o con il gol di De Ligt nel finale di un derby tirato. Insomma non la miglior Juventus in questo momento, sia fisicamente che tecnicamente. Anche a Mosca, nonostante il vantaggio fulmineo siglato in tandem da Ronaldo&Ramsey con la colpevolezza del portiere russo ha messo in discesa la partita della Juve che, come spesso accade quest’anno si è fatta subito riprendere.

A far infuriare i tifosi juventini alcune scelte di Sarri e la gestione di un secondo un po’ in affanno dei suoi. “Se deve giocare di m…a tanto valeva tenere Allegri” si legge da più parti così come “Ma la differenza tra la Juventus di Allegri e quella di Sarri, esattamente, quale sarebbe?”. Sarri sul banco degli imputati anche per il cambio di Cristiano Ronaldo almeno fino alla triangolazione con Higuain (predicato di uscire per Dybala invece di Cr7) che ha portato al gol di Costa: “Sacchi è un genio adesso” scrive ironicamente qualcuno.

E non potevano mancare le critiche da parte dei tifosi avversari: “Se levi il culo alla Juventus, si ritrovano con 15/16 punti in campionato e con 2 punti nel girone di Champions, sfido chiunque non abbia gli occhi foderati di tifo a dire il contrario”.

Ovvie le esaltazioni del genio driblomane di Douglas Costa: “Abbiamo un fenomeno, e si chiama Douglas Costa De Souza. Quanto ci sei mancato, preservatelo in una teca”; “Il tempo stava finendo, le idee sembravano finite da un po’ così come le energie. Poi ci ha pensato #DouglasCosta. Si è letteralmente inventato il gol che vale gli ottavi, trasformando un muro in una manciata di birilli. Pazzesco!”; “Douglas Costa sei un fenomeno, un fuoriclasse, una gemma”.

