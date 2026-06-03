Juve, il mercato è un rebus: la verità su Vlahovic, Dibu Martinez e i sogni (di Spalletti) Koke e Brahim Diaz

La Juventus deve ancora trovare la sua via in questo calciomercato estivo: tiene banco la situazione legata al rinnovo di Dusan, si lavora anche per cambiare il portiere.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

In casa Juventus non c’è ancora una via tracciata per il futuro. Spalletti chiede una squadra più matura, con più elementi di personalità in rosa, e la società era pronto ad accontentare ogni sua richiesta, prima che perdesse i fondi per la qualificazione in Champions League. Il sesto posto finale è stata una mazzata sportiva ma soprattutto economica per i bianconeri che hanno subito dovuto ridimensionare le proprie ambizioni per la finestra estiva di mercato. Bernardo Silva da vicino alla firma è sfumato in un attimo, lo stesso vale per Alisson ma in quel caso per volere del Liverpool. Ciò comunque non vuol dire che la Juventus non rinforzerà la squadra.

Spalletti spera nel rinnovo di Vlahovic

La situazione che però ora tiene in ballo la dirigenza bianconera è quella di Dusan Vlahovic. Spalletti lo considera incedibile, lo reputa l’attaccante perfetto per il suo gioco, e quando lo ha avuto a disposizione in stagione ha sempre risposto con gol. Però il suo contratto scade il 30 giugno e le possibilità di rinnovo si affievoliscono ogni giorno che passa. Il papà dell’attaccante sta parlando con più club, sia in Italia che all’estero, ma ad oggi non c’è nessun club che sta affondando per lui. Complici anche le cifre che chiede Vlahovic, impareggiabili per diversi club europei. La Juve infatti confida in questo fattore per continuare a negoziare con lui e provare a farlo rimanere: a breve il club avrà un altro incontro con Vlahovic e crede che possa accettare la proposta bianconera.

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Koke e Brahim Diaz, obiettivi impossibili

Negli ultimi giorni sarebbero arrivati anche dei rumors dalla Spana su due presunti obiettivi della Juventus. Il primo in casa Atletico, la leggenda dei Colchoneros Koke. A quanto scritto, Spalletti avrebbe chiesto lo spagnolo per aumentare la personalità in mezzo al campo con un profilo di assoluto livello. Ma al momento la pista non sembra particolarmente calda: Koke vorrebbe rimanere almeno un altro anno con la squadra di Simeone per poi lasciarsi come ha fatto Griezmann al termine di questa stagione. Inoltre, Spalletti avrebbe chiesto Brahim Diaz per rinforzare la trequarti. Ma impossibile avere una trattativa concreta per lui al momento dato che vuole fermamente rimanere al Real Madrid e il club non ha intenzione di cederlo. L’unico fattore che potrebbe cambiare le carte in tavola sono le elezioni presidenziali tra Florentino Perez ed Enrique Riquelme.

Juve, la situazione per la porta: valutazioni su Martinez

Infine si lavora anche tra i pali. Di Gregorio è stato bocciato su tutti i fronti dopo l’ultima stagione disastrosa e si cerca un suo sostituto. I nomi girano da mesi, quello di Alisson sembrava il più vicino vista anche la forte volontà del giocatore di tornare in Italia. Ma il Liverpool si è messo di traverso e al momento l’ipotesi è sfumata. Da tempo il Dibu Martinez viene offerto dai suoi agenti alla Juventus. Finora il club aveva sempre rifiutato, ma visti i recenti cambiamenti l’argentino potrebbe diventare un’opzione interessante. La dirigenza per la prima volta mostra segnali di apertura e inizia le prime valutazioni per capire se sia fattibile a livello economico. Rimane in piedi la possibilità Vicario, che resta in uscita dal Tottenham e vuole tornare in Italia a tutti i costi. Non ci sono stati ancora contatti tra la Juve e il suo entourage, ma non si esclude possano avvenire presto.