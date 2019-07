Juve, il pari nel test scatena il fronte anti-Sarri

Dopo la sofferta vittoria ai rigori sull’Inter, il pareggio per 3-3 contro i coreani del K-Team non serve a rasserenare i tifosi della Juventus. Dopo la gara – che i bianconeri stavano perdendo per 3-1 a un quarto d’ora dalla fine – sui social network si riapre la battaglia tra il fronte anti-Sarri e coloro che, invece, sono disposti a dare al nuovo allenatore il tempo di plasmare la Juventus con le sue idee.

LE ACCUSE. “Sarri via subito, gioco con poco idee…”, attacca Carmine su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo bianconero. “Mi vergogno di questa squadra messa su da una dirigenza da quattro soldi! Che figura!”, aggiunge Zenno, cavalcando l’onda dell’anti-Sarrismo che rappresenta ancora una buona fetta del tifo bianconero. Ma tra i critici c’è anche chi se la prende con la dirigenza e i nuovi acquisti, invece che attaccare il nuovo allenatore. “Ciao ragazzi da juventino resto perplesso sulle abilità di Paratici che ha speso tra cartellini, ingaggi e commissioni 350 milioni per la versione olandese di Djimsiti, uno che sta più tempo in infermeria che in campo, e la versione francese di Bertolacci”, scrive Saverio sull’account Twitter ufficiale del club campione d’Italia riferendosi a De Ligt e Rabiot.

RUGANI NEL MIRINO. Altri ancora, come Andrea, se la prendono con qualche giocatore, riaprendo un vecchio tormentone del tifo bianconero: “Rugani lo spingiamo insieme da qualche altra parte, non c’è la faccio più a vederlo… chi è con me?”. Ludovica, invece, attacca il centrocampo: “Anche oggi peggiore in campo è stato Pjanic ed è preoccupante visto che dovrebbe essere il faro di questa squadra, lo trovo fisicamente morto”. Tra i tifosi, però, c’è anche chi prova a restare ottimista o quantomeno a valutare altri fattori nell’analisi della prestazione della Juventus. “Bene così sarebbe stato una tragedia se la squadra fosse in forma a luglio – scrive Emanuele -, voleva dire che la preparazione era sballata”. “Chi dice #SarriOut non capisce niente di pallone”, sentenzia Dom, mentre Nick si dissocia dalle critiche spietate verso questa prima versione di Juve targata Sarri: “Che tristezza tutti questi pseudotifosi capaci solo di criticare tutto e tutti dopo amichevoli estive giocate praticamente senza preparazione. Non vi meritate le vittorie di questi anni”. “Sono le vedove di Acciughina”, spiega Carlo, ricordando come in casa Juve c’è ancora chi rimpiange Max Allegri.

SPORTEVAI | 26-07-2019 18:10