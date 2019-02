Juve: il solo CR7 guadagna 3 volte più dell’intero Frosinone

Juventus-Frosinone non è solo la sfida tra la capolista della serie A e una squadra tornata in corsa per la salvezza dopo essere sembrata spacciata. È anche l’incontro tra due mondi opposti: da un lato una super-potenza del calcio mondiale, dall’altra una piccola società di provincia che prova a tenere il passo di realtà ben più grandi di lei. Il gap emerge chiaramente se si confronta il monte ingaggi dei due club: secondo i dati diffusi dalla Gazzetta dello Sport, quello del Frosinone non raggiunge i 9 milioni di euro (circa 8,8), mentre per la Juventus siamo sui 203 milioni, cifra che ha ottenuto un’impennata notevole con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo nella scorsa estate.

CR7 CONTRO CASSATA. Con i suoi 31 milioni di euro all’anno di ingaggio, CR7 guadagna dunque una cifra di più di tre volte superiore agli stipendi pagati all’intero organico del Frosinone. E chissà stasera cosa proverà il gialloblù Francesco Cassata quando sarà in campo accanto al portoghese: il centrocampista è il giocatore con lo stipendio più basso tra i titolari di Barone, appena 50mila euro l’anno di ingaggio. In una singola giornata Ronaldo intasca quasi il doppio (85mila euro) di quanto Cassata riesce a guadagnare in un’intera stagione. Per non parlare poi di Andrea Pinamonti, il giovane proveniente dalla Primavera dell’Inter, il frusinate con lo stipendio più basso: 20mila euro, ovvero quattro volte meno della paga giornaliera di Ronaldo. Infine, un ultimo dato che chiarisce la differenza di valore delle due rose: se Moise Kean, il giocatore che guadagna meno nella Juventus con i suoi 550mila euro annui, giocasse nel Frosinone sarebbe il secondo elemento più pagato tra i laziali, alle spalle del solo Marco Sportiello, portiere gialloblù il cui stipendio ammonta a 600mila euro.

PUNTO IN COMUNE. Tuttavia, tra Juventus e Frosinone un punto in comune c’è: entrambe le società, infatti, hanno uno stadio di proprietà. Nel 2017 il club gialloblù ha inaugurato il nuovo Benito Stirpe, costato circa 20 milioni di euro, un investimento che ha reso il Frosinone il quarto club d’Italia a possedere il proprio impianto di gioco: prima di loro soltanto Juventus, Udinese e Sassuolo, a cui s’è poi aggiunta a fine 2017 l’Atalanta.

