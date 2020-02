Juve: il tweet di Lapo scatena una bufera sui social

Quell’infelice battuta della radio francese, che ha parlato di JUVirus, non è piaciuta a nessuno. Giocare in un momento così delicato per tutti, dopo l’esplosione del Coronavirus, è davvero un gesto inqualificabile ed anche Lapo Elkann ha rimproverato i cugini transalpini dopo quanto accaduto in occasione di Lione-Juventus.

IL TWEET – Il cugino del presidente della Juve ha twittato: “In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete VERGOGNARE e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore”.

LE REAZIONI – Hanno però colto la palla al balzo sui social tantissimi tifosi non bianconeri (soprattutto i napoletani) che hanno replicato con sarcasmo: “Alcuni tuoi “amici di tifo” settimana scorsa sostenevano che Napoli Coronavirus era uno sfottò goliardico…” o anche: “Quando poi i tifosi Juventus e del nord inneggiano al Vesuvio, al colera, nello stadium espongono buste dell’immondizia va bene?”.

RISPETTO – Tantissimi i commenti contro Lapo: “Mi dispiace.Brutto quando ci trattano da appestati, vero? Ora sai cosa significa essere bistrattati, insultati, vilipesi e offesi pubblicamente solo perché “diversi”. Se vuoi rispetto ricorda, Lapo: Il rispetto è SEMPRE un punto di partenza; il rispetto si offre, non si guadagna”.

ALIBI – Fioccano le reazioni sprezzanti: “Da che pulpito… Senza vergogna come sempre Come il famoso stile Juve…”gli arbitri sono l’alibi dei perdenti” Tranne che in Europa… Nascondetevi” o anche: “Devo dire che sono quasi 50 anni che i tifosi della sua squadra cantano Napoli Colera. E tutti muti. Chiacchieroni”.

A FAVORE – Si fanno sentire però anche gli juventini: “Si devono vergognare.. hanno sempre disprezzato gli italiani. Dovremmo incominciare anche noi a farlo…” mentre c’è chi si preoccupa più del ko della squadra: “Te lo chiedo in ginocchio. Dì a tuo cugino Andrea di esonerare subito quel perdente di Sarri sennò quest’anno si fa 0 titoli. Salviamo la stagione finché siamo a tempo”.

SPORTEVAI | 27-02-2020 09:35