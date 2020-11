Juve in emergenza: le parole di Pirlo su Cristiano Ronaldo e Dybala

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo vuole chiudere il discorso qualificazione in Champions League in occasione della partita contro il Ferencvaros in programma martedì sera: “Dobbiamo chiudere la qualificazione domani anche per dare un po’ di respiro a qualche giocatore per le rotazioni in futuro. Dobbiamo restare concentrati per non mandare a monte quanto fatto fino ad ora“, ha dichiarato l’allenatore bianconero in conferenza stampa.

I bianconeri si ritrovano con gli uomini contati in difesa dopo l’infortunio di Demiral: contro gli ungheresi il reparto arretrato è praticamente obbligato. “Sicuramente dietro son rimasti in quattro e giocheranno loro quattro con Danilo centrale (insieme a De Ligt ndr) e Alex Sandro terzino sinistro”.

Le condizioni di Paulo Dybala, che giocherà titolare al netto di sorprese: “Sta ritrovando la giusta condizione. Ci vuole tempo. Sta meglio, è pronto. Si è allenato con continuità durante la sosta a parte i primi giorni sotto antibiotici. Si è mosso meglio, ha ritrovato forza nelle gambe e vedremo se schierarlo dall’inizio”.

C’è chi ipotizza un possibile tridente con Cristiano Ronaldo e Morata: “Ci stiamo pensando dall’inizio però non li abbiamo mai avuti più di tanto tutti a disposizione per vari infortuni. Ora diamo un’ossatura alla squadra e poi vediamo se cambiare qualcosa“.

Sempre su CR7: “Con lui mi comporto come con gli altri, io sono fatto così. Tratto lui che un campione come tratto Frabotta e Portanova che sono due ragazzi. Questo è stato da sempre il mio modo di fare”.

La crescita di Bernardeschi, spesso criticato: “Bernardeschi ha fatto una grande partita sia col Cagliari che in Nazionale. Adesso sta bene mentalmente che era la cosa più importante ed è possibile che domani abbia un’altra occasione da titolare”.

OMNISPORT | 23-11-2020 15:25