Juve in finale, tifosi in coro: vecchi problemi, anzi uno di più

La Juventus conquista la 19sima finale della sua storia in Coppa Italia ma quanta fatica per avere la meglio sul Milan ridotto peraltro in dieci dall’espulsione prematura di Rebic a metà primo tempo. Eppure i bianconeri non sono riusciti ad “ammazzare” la partita rischiando fino alla fine di subire quel gol che avrebbe potuto ribaltare completamente le sorti della semifinale. Tifosi che quindi hanno gradito con riserva. Preoccupa su tutti la condizione di Cristiano Ronaldo.

Juve in finale, Tutto facile o quasi

Una buona Juventus, sulla condizione generale che ha preso in mano le sorti del gioco sin dal fischio iniziale non lasciando al Milan nemmeno le ripartenze. La squadra di Sarri è apparsa però vittima ancora una volta dei soliti problemi emersi già nella prima parte della stagione. Manca quel killer instinct negli ultimi 16 metri che non ha permesso di “riscuotere” il lavoro egregio ai fianchi soprattutto di Douglas Costa, Dybala e Bentancur in splendida forma.

“Stiamo giocando in maniera Così accademica che segnare pare pure brutto” ha scritto un tifoso bianconero per sottolineare la supremazia sterile della Juve per quasi tutta la durata del match,ancor di più dopo il rosso di Rebic.

Ronaldo che non t’aspetti

Ha sbagliato un rigore, e quel che è peggio non è entrato in quasi nessuna delle azioni della Juve facendo quello che si aspetta da lui, la differenza. Un Cristiano Ronaldo lontano anni luce dall’essere in buona forma come invece le cronache del lockdown ci avevano predetto. Quell’allenamento a Madeira non si è visto tradotto in campo. Forse ancora appesantito dai carichi di lavoro CR7 è andato spesso in difficoltà, poco lucido e decisivo anche nelle giocate più facili.

Juventini perplessi su Cr7

“Per la serie: “il 2020 non potrebbe andare peggio”, Cristiano Ronaldo ha appena sbagliato un calcio di rigore” si limita a scrivere uno dei tanti tifosi della Juve colpiti in negativo dal rendimento fiacco di Ronaldo. Ma non è l’unico: “partita più brutta della storia, sbaglia un rigore, non azzecca una finta o un passaggio”; “Tre mesi a scassarci le balle con Ronaldo in formissima, sono più in forma io dopo tre mesi di lockdown”; “Ci hanno frantumato i coglioni con la preparazione di Cristiano Ronaldo durante la pandemia: prima partita e prestazione indecente. Da dopodomani ricominceranno come se niente fosse”.

SPORTEVAI | 12-06-2020 23:18