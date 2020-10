Juve in isolamento, Ronaldo furioso: lo sfogo del portoghese

Juventus in isolamento? Cristiano Ronaldo alza la voce. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato, nell’edizione di venerdì, che dopo il match fantasma tra i bianconeri e il Napoli , non giocato per il forfait dei partenopei, CR7 avrebbe accolto in maniera molto negativa la notizia dell’ isolamento imposto dall’ Asl di Torino (per la presenza di due positivi al Covid fra i tesserati), che avrebbe potuto precludere la sua partenza per il Portogallo , impedendogli così di indossare la maglia della nazionale lusitana.

Per la ‘Rosea’, quello tra Ronaldo e la dirigenza bianconera , che gli aveva comunicato la notizia, sarebbe stato un confronto dai toni accesi , davanti a tutti i compagni di squadra. In particolare, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe definito ingiusta la disposizione dell’isolamento al J Hotel nonostante il tampone negativo .

Per questo motivo, CR7 è stato il primo a decidere di lasciare la ‘bolla’ sotto la propria responsabilità, seguito dagli altri nazionali. Domenica notte, infatti, ha dormito nella sua casa torinese e lunedì è volato nel ritiro del Portogallo , scendendo in campo mercoledì nell’amichevole pareggiata 0-0 contro la Spagna . Nell’occasione, Ronaldo ha giocato 72 minuti prima di essere sostituito da Joao Felix.

Per Cristiano non si tratta di un periodo semplice. E’ proprio delle ultime ore, infatti, la notizia riportata dalla testata portoghese ‘DNoticias’ secondo cui un malvivente è riuscito a introdursi nell’abitazione del fuoriclasse della Juventus a Funchal , sull’isola di Madeira, rubando una maglia autografata della Juventus dal valore di 200 euro .

Un furto scoperto da un parente di Cristiano Ronaldo che, resosi conto di alcuni rumori e movimenti sospetti, aveva chiamato la polizia . Le forze dell’ordine si erano presentate sul luogo in borghese e avevano poi esaminato i filmati della videosorveglianza, identificando il criminale.

OMNISPORT | 09-10-2020 09:33