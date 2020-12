Juve in risalita ma sui social divampa la polemica

La Juve vince ancora. Dopo il successo sul campo del Barcellona, i bianconeri conquistano tre punti anche sul campo del Genoa. Non manca un po’ di sofferenza, ma il team di Pirlo nel finale fa valere decisamente il suo tasso tecnico e con i due gol di Ronaldo (entrambi su rigore) continua l’inseguimento alle zone alte della classifica.

L’episodio “incriminante”

Come spesso accade i social commentano in tempo reale quello che avviene in campo e anche in questa occasione succede così. Il giornalista Paolo Ziliani mette sotto al microscopio un episodio avvenuto nel corso del primo tempo con un fallo che viene fischiato a favore della Juventus e che scatena l’ilarità dei social. “La cosa bella è che Bonucci ha poi protestato chiedendo l’ammonizione di Scamacca”. Nick fa subito ironia: “Poteva sospendere la partita e dare la vittoria a tavolino alla Juve”.

L’episodio scatena l’ironia come quella di Gaetano: “La Juventus è l’unica squadra che durante la settimana, attraverso seri professionisti, studia e prova le tecniche che usano gli stunt-man. Organizzati”. Mentre Benito fa notare: “Dopo aver visto Bonucci e Chiellini ricevere un fallo a proprio favore dopo essersi scontrati tra loro, questo è niente. Sul gol annullato, Minotti ha avuto il coraggio di definire il fallo di mani involontario”.

E a peggiorare le cose arriva il calcio di rigore che permette a Cristiano Ronaldo di portare nuovamente in vantaggio la Juve a poco più di 10 dalla fine: “Cuadrado non si è ancora buttato su Rovella allargando la gamba che Di Bello già indica il dischetto”.

Serie A che preoccupa

Sui social però la gara della Juventus finisce per creare un altro tipo di dibattito; quello che riguarda il calcio italiano e la divisione sempre più netta che si sta creando tra le prime della classe e la seconda parte della classifica: “Le squadre sono tutte organizzate – scrive Jacopo – Soprattutto hanno grande tenuta atletica, dopo 1 ora sbracano tutte anche contro chi viene da partite europee 4 giorni prima. Calcio italiano spaccato nettamente in 2”.

SPORTEVAI | 13-12-2020 20:02