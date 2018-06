Juve, incontro con Wanda Nara per Icardi

Mauro Icardi e Wanda Nara rientrano dalle vacanze alle Seychelles e subito tornano a scatenarsi le voci di mercato sul futuro dell'attaccante dell'Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, la moglie-agente del bomber argentino, escluso dal ct Sampaoli dal Mondiale in Russia nonostante il titolo di capocannoniere della serie A conquistato nella scorsa stagione, ha in programma un incontro con la Juventus.

Wanda (che si è mostrata sui social nei giorni scorsi con un costume a strisce bianche e nere) vuole conoscere i piani della società campione d'Italia, che secondo voci sarebbe pronta ad offrire in cambio Gonzalo Higuain (più 50 milioni) all'Inter: uno scambio che avrebbe già ottenuto il via libera dei due allenatori, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

La moglie agente si muove però anche sul fronte rinnovo, e incontrerà nei prossimi giorni l'Inter per trattare il prolungamento del contratto fino al 2023. Icardi vuole 8,5 milioni a stagione, l'Inter punta all'innalzamento della clausola rescissoria, ora fissata a 110 milioni.

Giuseppe Bergomi a margine di un evento si è espresso così su Icardi: "Se fare lo scambio Icardi-Higuain più conguaglio a favore dell’Inter? Icardi è un punto di riferimento per la società, i compagni e dei tifosi. Credo debba diventare la bandiera dell’Inter".

Un altro ex, Nicola Berti, non ha dubbi: "Resta per forza! Come si fa a criticare uno come Icardi o a metterlo in discussione. L'unica cosa è che deve imparare a giocare con qualcuno di fianco, perché non si può più giocare così. Con una punta sola non vai da nessuna parte".

"Sono un allenatore che tutte le sere ha un confronto con il direttore sportivo Piero Ausilio che mi racconta le cose come sono andate – le parole di Spalletti -, ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi. Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è Mauro con la maglia numero 9. Nella prossima stagione farà molti più gol di quest'anno, per cui trovare un altro che faccia quello che ha fatto lui più molti altri non sarebbe facile. Ma se uno viene, ti paga ciò che deve pagare e il giocatore vuole andare, poi diventa superfluo quello che è il tuo pensiero".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 14:55