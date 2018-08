Juve, incontro segreto con Pjanic: cambia tutto

Blitz segreto di Miralem Pjanic a Milano: il centrocampista della Juventus, di rientro dalla tournée negli Stati Uniti, ha incontrato il suo nuovo entourage, guidato dall'agente Fahli Ramadani, per discutere e decidere il suo futuro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Intorno al centrocampista bosniaco ruota l'ultima fase di mercato dei bianconeri: in caso di partenza del giocatore, Marotta e Paratici faranno partire l'assalto a uno dei tre obiettivi di mercato nel mirino da tempo, Sergey Milinkovic-Savic, Paul Pogba e Adrien Rabiot.

Ecco quindi che l'incontro milanese è stato seguito con attenzione dall'ad bianconero, che potrebbe lasciar partire Pjanic ma solo a determinate condizioni. L'agente Ramadani vuole portare alla Juventus un'offerta allettante da parte del Real Madrid, che nonostante le smentite di rito si sta muovendo in vista di una sempre più probabile partenza di Luka Modric. I bianconeri, ha fatto sapere Marotta, non cederanno comunque per meno di una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Ma, allo stesso tempo, Pjanic è pronto a intavolare le trattative per il rinnovo di contratto. L'entourage del bosniaco vorrebbe prolungare fino al 2022 o al 2023, e lo stipendio potrebbe salire dagli attuali 4,5 milioni a 6 più bonus. Il futuro del giocatore resta quindi apertissimo, e di conseguenza anche il mercato della Juventus in queste ultime, decisive settimane.

In una recente intervista Pjanic aveva tranquillizzato i tifosi: "Il mio futuro? Dovete chiedere alla Juventus: io sono qui e gioco per migliorarmi . Ho letto un po' di tutto in questi giorni , tante cose che mi fanno ridere. Io sono sereno, sto molto bene con questo gruppo. Il mercato è fatto così, a volte interessi a qualcuno, a volte no. I 100 milioni? Significa che sto facendo bene, ma la valutazione non mi riguarda. Sono molto contento di quello che ho fatto nelle ultime due stagioni, sono cresciuto molto e ho un bellissimo rapporto con Allegri e lo staff".

SPORTAL.IT | 07-08-2018 10:35