Juve-Inter, ancora scintille: scontro di mercato per un Azzurro

Juventus e Inter di nuovo ai ferri corti sul calciomercato. Gli ultimi round hanno visto prevalere i nerazzurri in estate (Lukaku) e i bianconeri in inverno (Kulusevski), e per il futuro è in arrivo un nuovo duello per Sandro Tonali, pallino sia di Paratici, sia di Marotta.

Ma un altro nome scalda il confronto tra le due rivali: quello di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, rivelazione di questa stagione, è uno dei primi giocatori sulla lista di Antonio Conte, che lo reputa importante come mezzala di qualità, in grado di inserirsi alla perfezione nel suo 3-5-2. Marotta ha ascoltato il tecnico leccese e sfruttando i buoni rapporti con Commisso ha allacciato i primi contatti per arrivare al giocatore.

La Juve però non molla la presa sull’ex Cremonese, valutato 40 milioni di euro dai viola. Il ds dei bianconeri Paratici potrebbe puntare ad offrire alcune contropartite per arrivare al gioiello dei gigliati. Tra i possibili cartellini che potrebbero finire sul tavolo anche quelli di Mandragora ed Orsolini, pronti ad essere riscattati da Udinese e Bologna.

Non è esclusa neanche una terza ipotesi, ovvero la permanenza a Firenze almeno per un’altra stagione. Castrovilli ha firmato solo lo scorso ottobre un contratto fino al 2024, e Commisso, Barone e Pradé sono pronti a fare muro se non dovesse arrivare un’offerta davvero importante.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 10:37