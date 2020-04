Scintille Juve-Inter: duello di mercato per un altro attaccante

Ancora scintille tra Juventus e Inter: Beppe Marotta e Fabio Paratici tornano a sfidarsi per un altro obiettivo di mercato, dopo il duello della scorsa estate per Lukaku (vinto dall’ad nerazzurro) e quello invernale per Kulusevski (ingaggiato dal ds bianconero).

Oltre alle sfide per Tonali, Castrovilli e Chiesa, secondo i media spagnoli si sarebbe aperto un nuovo fronte di mercato: secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo le due arcirivali avrebbero messo gli occhi sull’attaccante esterno del Barcellona Ousmane Dembelé.

Il giocatore francese, che ha finito in anticipo questa stagione per un problema muscolare, è sotto contratto con il Barcellona fino al giugno del 2022. Arrivato nel 2017 per quasi 100 milioni di euro, il campione transalpino potrebbe diventare uno dei nomi più caldi della prossima sessione di mercato: i blaugrana vogliono liberare un posto in attacco per arrivare a Neymar.

Dembelé piace da tempo alla Juventus (Sarri è molto interessato al giocatore), ma l’Inter potrebbe godere di un canale privilegiato: il Barcellona è da tempo sulle tracce di Lautaro Martinez, e potrebbe inserire il francese nella trattativa.

Resta lo scoglio dell’importante ingaggio, che in Catalogna tocca i 9 milioni di euro. Inoltre l’annata a intermittenza a causa degli infortuni muscolari mette in guardia entrambi i club, che dovranno prima verificare le condizioni fisiche del giocatore.

10-04-2020