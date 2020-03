Juve-Inter, duello di mercato in arrivo: via una stella dal Real

Sempre Juventus–Inter: non solo in campo, ma anche nel calciomercato. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Real Madrid ha deciso di scaricare Luka Modric, da tempo obiettivo di mercato di bianconeri e nerazzurri.

Ora il regista croato potrebbe tornare un nome caldo per la sessione estiva. Modric è sempre meno centrale nei piani di Zinedine Zidane, e ed è partito titolare solo in una delle ultime tre partite. Contro il Barcellona nel Clasico ha giocato appena 11′: uno “sgarbo” che ha intensificato le voci di un suo addio a fine anno.

Il Pallone d’Oro 2018 è legato a un contratto fino al 2021, ma secondo il quotidiano iberico i blancos non si opporranno in alcun modo se il centrocampista volesse lasciare il club anzitempo.

Sulle tracce del croato c’è sempre l’Inter, alla ricerca di altri giocatori di qualità per rafforzare il suo centrocampo, ma anche la Juventus potrebbe cogliere l’occasione se davvero il centrocampista dovesse liberarsi a zero o a un prezzo fortemente scontato. Modric nonostante i 34 anni di età garantisce un’esperienza senza pari e una visione di gioco assoluta: l’ideale per il gioco di Maurizio Sarri.

A Madrid hanno intanto già individuato il suo sostituto: è il giovanissimo norvegese Martin Odegaard, in prestito alla Real Sociedad ma di proprietà dei blancos.

SPORTAL.IT | 06-03-2020 23:25