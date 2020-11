Juve-Inter, duello di mercato per il big scontento del Bayern

La notizia dello scontro tra David Alaba e Bayern Monaco ha attirato l’attenzione di diversi club europei, a caccia della grande occasione: il terzino sinistro dei bavaresi, riconosciuto come uno dei più forti del panorama mondiale, non ha trovato l’accordo con i campioni di Germania e d’Europa per il rinnovo di contratto in scadenza nella prossima stagione, e potrebbe così liberarsi a zero il prossimo giugno.

Il Bayern, per non rischiare di perderlo gratis nel 2021, sarebbe pronto a cederlo subito a gennaio, a prezzo fortemente scontato. Tra le società interessate al giocatore ci sono anche la Juventus e l’Inter: nelle scorse settimane gli agenti del jolly difensivo austriaco, in grado di giocare sia sulla fascia, sia come centrale, sia come regista difensivo a centrocampo, hanno effettuato alcuni sondaggi presso i nerazzurri e i bianconeri, in vista della prossima stagione. Lo riporta Sky Sports.

Alaba sta cercando una nuova esperienza dopo 12 anni al Bayern tra giovanili e prima squadra, in cui ha vinto tutto. Non sembrano esserci margini per ricucire con il club tedesco: le richieste del giocatore sono altissime.

Un ostacolo anche per le future contrattazioni: l’austriaco chiede 15 milioni di euro all’anno, una somma che difficilmente può essere soddisfatta da Juve e Inter, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica, a meno di non inserire nel contratto una serie di clausole e bonus. Oltre alle due italiane, che restano sempre alla finestra in attesa di novità, il giocatore è richiesto anche dalle grandi di Premier League e dal Real Madrid.

OMNISPORT | 02-11-2020 13:14