Juve-Inter, duello per un bomber a costo zero

Anthony Martial potrebbe essere terreno di scontro tra Juventus e Inter. Pare infatti che il francese non rinnovi il contratto che lo lega al Manchester United fino a giugno del 2019 e le due società restano vigili su eventuali sviluppi.

Le due formazioni italiane sono da tempo sulle tracce dell'attaccante ma hanno preferito aspettare per provare ad ingaggiarlo a parametro zero a giugno. Piero Ausilio non ha chiuso al mercato dei parametri zero, che quest'anno hanno regalato alla società nerazzurra Asamoah e de Vrij: "Certamente non è facile fare colpi così ogni anno, ma siamo attenti anche ad operazioni di questo tipo se dovessimo trovarci di fronte a giocatori di qualità assoluta, come accaduto nei casi di Asamoah e de Vrij. Sappiamo dove andare a cercare".

Parole importanti che riaccendono i riflettori su Martial, che l'Inter aveva provato a inserire nella trattativa mai decollata che avrebbe portato Ivan Perisic alla corte di Josè Mourinho.

Il classe 1995 ha disputato otto partite in questa stagione tra campionato, EFL Cup e Champions League, andando a segno per due volte. Proprio la rete siglata contro il Newcastle è costata cara al Manchester United che dovrà versare altri dieci milioni di euro al Monaco.

Il gol è infatti il suo venticinquesimo con i Red Devils, un traguardo che ha fatto scattare una clausola presente nell'accordo con cui gli inglesi lo acquistarono nel 2015: ai cinquanta milioni di euro versati tre anni fa ne vanno aggiunti quindi altri dieci.

Martial è da tempo ai ferri corti con società e Mourinho, tanto che è stato più volte ripreso dallo 'Special One'. Inter e Juventus potrebbero offrire all'ex Monaco un ruolo da assoluto protagonista, che gli permetterebbe di dimostrare tutto il suo potenziale e magari di ritrovare la nazionale, cosa assolutamente non scontata per un giocatore di 23 anni che vuole rimettersi in gioco.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 09:55