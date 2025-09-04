Juve-Inter, il derby è iniziato: Tudor ha un piano per Zhegrova e Openda, Chivu cambia tutto e lancia Frattesi

Juve e Inter hanno già la mente rivolta al derby d’Italia. Perché Tudor va a caccia di conferme con due innesti da urlo – Zhegrova e Openda – da gestire e inserire, mentre Chivu, travolto dalla critiche per il ko interno con l’Udinese, è già costretto a stravolgere i suoi piani.
- Juve-Inter, il derby d'Italia è già iniziato
- Zhegrova e Openda ci saranno? Il piano di Tudor
- Chivu cambia: scocca l'ora di Frattesi
Juve-Inter, il derby d’Italia è già iniziato
Primo posto a punteggio pieno condiviso con Napoli, Cremonese e Roma, tre gol fatti e zero subiti. Ecco i numeri della Juventus di Tudor, che ha blindato la difesa col ritorno dal primo minuto di Bremer e lì davanti si gode David e Vlahovic, che rischia di rivelarsi il ‘miglior acquisto’ della campagna acquisti bianconera.
L’Inter, ripartita da Chivu dopo l’addio di Inzaghi, aveva cominciato a tutto gas col 5-0 all’esordio rifilato al Torino, salvo poi crollare rovinosamente nella seconda sfida – sempre a San Siro – con l’Udinese. Il mercato avrebbe potuto dare una mano al ‘giovane’ tecnico romeno, ma Marotta ha chiuso il portafogli, destinando il tesoretto di Lookman o parte di esso alla campagna invernale di riparazione.
Zhegrova e Openda ci saranno? Il piano di Tudor
Se si analizza l’ultimo giorno di mercato delle due squadre, il derby d’Italia è stato vinto, anzi stra-vinto, dalla Juventus, che ha regalato a Tudor Zhegrova e Openda per rinforzare il reparto offensivo, mentre Chivu si è dovuto accontentare di Akanji, preso per sostituire Pavard, a sua volta mandato a Marsiglia da De Zerbi. I due colpi messi a segno da Comolli infiammano la piazza, ma saranno arruolabili contro l’Inter?
Zhegrova viene da 9 mesi di stop causa pubalgia, ha saltato le prime giornate di Ligue 1 col Lille e, pur rinunciando alla chiamata del Kosovo per rimanere alla Continassa, deve lavorare duro per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Openda, invece, è pronto, ha già accumulato minuti in campo con il Lipsia, ma è attualmente impegnato col Belgio nelle qualificazioni Mondiali e tornerà solo dopo i due impegni contro Liechtenstein e Kazakistan. Considerando che il tecnico croato sembra aver trovato la quadra, gestirà senza fretta i due nuovi acquisti: Loïs sarà sicuramente in panchina, Edon sarà valutato con attenzione durante la sosta.
Chivu cambia: scocca l’ora di Frattesi
Il problema di fondo è che l’Inter non è riuscita a rinnovarsi, se non con Sucic, unico dei nuovi acquisti promosso titolare. Manca l’imprevedibilità che avrebbe potuto assicurare Lookman e la difesa, che non è stata ringiovanita, è più vecchia di un anno. Dunque, Chivu si ritrova a guidare la stessa macchina di Inzaghi, con due grane in più: Bisseck, che continua a concedere regali agli avversari, e Calhanoglu, lontano parente del fuoriclasse ammirato due stagioni fa.
Per il derby d’Italia il romeno studia diversi cambiamenti, anche tattici. Che ruotano principalmente attorno alla figura di Frattesi. Già, l’ex Sassuolo è rimasto per giocare di più, molto di più, rispetto al passato. E, ora che ha recuperato dopo l’intervento post Mondiale, vuole essere protagonista. Chivu valuta l’idea di passare al 3-4-2-1 – proprio come Tudor – con il nazionale sulla linea dei trequartisti pronto a colpire con i suoi inserimenti letali.