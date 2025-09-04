Juve-Inter, il derby è iniziato: Tudor ha un piano per Zhegrova e Openda, Chivu cambia tutto e lancia Frattesi

La sosta per la nazionali non ferma i due allenatori, che intendono arrivare al meglio alla super sfida dello Stadium: ecco come si stanno preparando all'appuntamento

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Juve e Inter hanno già la mente rivolta al derby d’Italia. Perché Tudor va a caccia di conferme con due innesti da urlo – Zhegrova e Openda – da gestire e inserire, mentre Chivu, travolto dalla critiche per il ko interno con l’Udinese, è già costretto a stravolgere i suoi piani.

Juve-Inter, il derby d’Italia è già iniziato

Primo posto a punteggio pieno condiviso con Napoli, Cremonese e Roma, tre gol fatti e zero subiti. Ecco i numeri della Juventus di Tudor, che ha blindato la difesa col ritorno dal primo minuto di Bremer e lì davanti si gode David e Vlahovic, che rischia di rivelarsi il ‘miglior acquisto’ della campagna acquisti bianconera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inter, ripartita da Chivu dopo l’addio di Inzaghi, aveva cominciato a tutto gas col 5-0 all’esordio rifilato al Torino, salvo poi crollare rovinosamente nella seconda sfida – sempre a San Siro – con l’Udinese. Il mercato avrebbe potuto dare una mano al ‘giovane’ tecnico romeno, ma Marotta ha chiuso il portafogli, destinando il tesoretto di Lookman o parte di esso alla campagna invernale di riparazione.

Zhegrova e Openda ci saranno? Il piano di Tudor

Se si analizza l’ultimo giorno di mercato delle due squadre, il derby d’Italia è stato vinto, anzi stra-vinto, dalla Juventus, che ha regalato a Tudor Zhegrova e Openda per rinforzare il reparto offensivo, mentre Chivu si è dovuto accontentare di Akanji, preso per sostituire Pavard, a sua volta mandato a Marsiglia da De Zerbi. I due colpi messi a segno da Comolli infiammano la piazza, ma saranno arruolabili contro l’Inter?

Zhegrova viene da 9 mesi di stop causa pubalgia, ha saltato le prime giornate di Ligue 1 col Lille e, pur rinunciando alla chiamata del Kosovo per rimanere alla Continassa, deve lavorare duro per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Openda, invece, è pronto, ha già accumulato minuti in campo con il Lipsia, ma è attualmente impegnato col Belgio nelle qualificazioni Mondiali e tornerà solo dopo i due impegni contro Liechtenstein e Kazakistan. Considerando che il tecnico croato sembra aver trovato la quadra, gestirà senza fretta i due nuovi acquisti: Loïs sarà sicuramente in panchina, Edon sarà valutato con attenzione durante la sosta.

Chivu cambia: scocca l’ora di Frattesi

Il problema di fondo è che l’Inter non è riuscita a rinnovarsi, se non con Sucic, unico dei nuovi acquisti promosso titolare. Manca l’imprevedibilità che avrebbe potuto assicurare Lookman e la difesa, che non è stata ringiovanita, è più vecchia di un anno. Dunque, Chivu si ritrova a guidare la stessa macchina di Inzaghi, con due grane in più: Bisseck, che continua a concedere regali agli avversari, e Calhanoglu, lontano parente del fuoriclasse ammirato due stagioni fa.

Per il derby d’Italia il romeno studia diversi cambiamenti, anche tattici. Che ruotano principalmente attorno alla figura di Frattesi. Già, l’ex Sassuolo è rimasto per giocare di più, molto di più, rispetto al passato. E, ora che ha recuperato dopo l’intervento post Mondiale, vuole essere protagonista. Chivu valuta l’idea di passare al 3-4-2-1 – proprio come Tudor – con il nazionale sulla linea dei trequartisti pronto a colpire con i suoi inserimenti letali.