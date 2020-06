Juve-Inter: le parole di Agnelli creano il caos sui social

In Lega si continua a discutere. La ripresa del campionato è ormai alle porte ma non significa necessariamente che si riuscirà a concludere la stagione. Il protocollo proposto dal governo infatti potrebbe creare più di un problema per concludere il campionato in maniera regolare.

In Lega si pensano alle differenti soluzioni in caso di un nuovo stop. Le ipotesi playoff e playout continuano a non piacere, la Figc ha proposto anche l’ipotesi algoritmo che però ha trovato ancora meno consensi. E c’è chi parla di blocco delle retrocessioni.

Le parole di Agnelli

Il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, invece ha chiarito ancora una volta che i bianconeri vogliono vincere lo scudetto sul campo. A riportare le sue parole è il giornalista Giovanni Capuano: “Agnelli sulla posizione Juve: scudetto solo se conquistato sul campo. Dunque o con la stagione conclusa regolarmente oppure assegnato solo con primo posto acquisito aritmeticamente nel momento dell’eventuale stop del campionato”.

Le reazioni dei tifosi

Ovviamente le parole del presidente della Juventus non sono passate inosservate, i tanti fan bianconeri hanno applaudito a questa presa di posizione netta di Agnelli e qualcuno ha subito lanciato una frecciata in direzioni Inter: “Lui non è un pezzo di cartone” scrive Charles. C’è sempre spazio per la polemica: “Conquistato sul campo e soprattutto aritmeticamente: due parole che gli antijuventini capiscono poco”, scrive Annamaria.

Ma ovviamente c’è anche il fronte opposto, capitanato soprattutto dai tifosi dell’Inter: “Furboni che non sono altro, tanto si sa che l’intero campionato difficilmente si porterà a termine e si ritroveranno lo scudetto assegnato. Aver voluto giocare ad ogni costo Juventus-Inter era esclusivamente per questo obiettivo”.

SPORTEVAI | 06-06-2020 09:04