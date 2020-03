Juve-Inter non finisce: frecciata di Douglas Costa a Marotta

Preceduta da settimane di polemiche, Juventus-Inter non poteva non avere uno strascico velenoso dopo il triplice fischio. Tra i tanti festeggiamenti social dei giocatori bianconeri per la vittoria contro i nerazzurri, è spiccato quello di Douglas Costa.

Su Instagram l’esterno brasiliano ha postato una foto dei festeggiamenti della squadra negli spogliatoi, con la didascalia “L’unione fa la forza”, facendo incetta di like da parte dei tifosi. Uno di questi ha commentato ironicamente la foto: “Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino”, alludendo alle polemiche nei giorni precedenti alla partita.

Immediata e ironica anche la risposta del brasiliano, che ha lanciato una frecciata al veleno a Marotta e alla dirigenza nerazzurra (a cominciare dal presidente Zhang): “Non erano chiuse bene le porte.. oppure la prossima volta si gioca a luci spente“. Una battuta che ha scatenato l’entusiasmo di tanti tifosi juventini ma non è piaciuta ad altri, che hanno ricordato la drammatica emergenza del Coronavirus che rischia di chiudere in anticipo il campionato.

Polemiche a parte, le ore successive alla vittoria nel match scudetto contro l’Inter sono state contrassegnate dalla festa dei giocatori. Questo l’urlo di gioia di Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto la partita numero 1000 in carriera: “Sono così orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo con una vittoria molto importante che ci ha riportato in vetta alla classifica! Grazie a tutti ai miei compagni di squadra e allenatori, grazie alla mia famiglia, agli amici e ai miei tifosi che mi hanno aiutato in questi anni” il post su Instagram.

Felice anche Leonardo Bonucci: “È strano giocare una partita senza tifosi, ma vi abbiamo voluto salutare perché sapevamo che anche da casa avete sofferto e gioito insieme a Noi. In questo momento così difficile e particolare ogni accortezza può fare la differenza e dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte”.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 07:42