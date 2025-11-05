Juve-Inter, clamoroso scambio di prestiti Frattesi-Locatelli con il nodo David da sciogliere subito per Spalletti

Con l'arrivo di Lucio in panchina qualcosa è cambiato ma altro è destinato a mutare ancora, in primis i giocatori a disposizione del tecnico toscano

Nel day after che fornisce nuovi assiomi sulla creatura a cui Luciano Spalletti sta conferendo forma e sostanza e anche un po’ di anima, emergono alcune evidenze. La prima riguarda Vlahovic che si è ripreso la scena e il campo, confermandosi l’uomo in più del reparto offensivo. Inoltre Dusan ha dato segnali incoraggianti anche a Cremona, al netto di un errore davvero poco lusinghiero, ma che prometteva già un cambio passo visto contro lo Sporting.

Poi c’è, rimanendo sulla linea attaccanti, il nodo David, croce e delizia della tifoseria juventina e sul quale Lucio potrebbe fare più di una riflessione così pure, a centrocampo, sarebbe da rivalutare il ruolo di Locatelli. E quello che potrebbe apportare Frattesi, da sempre stimato dall’allenatore toscano.

L’incognita David per la Juventus di Spalletti, l’idea di Lucio

Spalletti punta, e molto, sul serbo e non è il solo attaccante. In questo contesto, quello da decifrare è Jonathan David: l’ex ct azzurro proverà a coinvolgerlo, a inventarsi uno dei suoi schemi per riscoprirlo bomber pur non avendo inciso fino a questo momento sul piano dei gol e della resa effettiva in campo. David è rimasto fermo all’assist dell’1-0 laziale all’Olimpico, il gol mancato contro il Villarreal e l’occasione sfumata contro il Milan.

L’ex attaccante del Lilla non è in forma, non è ancora nel mood giusto: il club lo ha preso in estate a parametro zero più oneri accessori (una cifretta anche quella) ma con un obiettivo chiaro. E un allenatore diverso che potrebbe dire la sua. Spalletti dovrà dargli spazio, ma la fiducia è a tempo. E la deadline coincide con Champions.

La Juventus ci ha puntato e ci punta ancora, su David: saranno però da capire quali segnali arriveranno da qui a gennaio. Lucio può risolvere David oppure non evitare uno scenario imprevisto già a gennaio. E a proposito della finestra della sessione invernale, che cosa ne sarà di Locatelli è un ulteriore dettaglio collegato al solito Frattesi.

Il solito Frattesi e lo scambio con Locatelli

Il cambio di proprietà dell’Inter potrebbe incidere sui rinnovi in attesa di firma come e più per lo stesso Frattesi.? La domanda è legittima, ma la risposta difficoltosa per via anche di quella promessa di rinnovo giunta in estate all’indomani dell’intervento subito dal giocatore e la promessa, da parte di Cristian Chivu, di avere maggiore spazio in formazione rispetto al recente passato quando Davide aveva rivestito il ruolo di comparsa nell’era Inzaghi. Un sostituto di lusso che sarebbe stato corteggiato da Juventus e Roma, per citare solo due club di Serie A. Spalletti, all’epoca ct, lo ha sempre convocato e stimato. Pensare a un matrimonio sarebbe così azzardato? Dipende dalle condizioni, certo.

Il caso rinnovo con Frattesi

Frattesi, contratto in scadenza nel 2028, ha un valore di mercato che si aggira a 35 milioni di mercato e, in virtù di qualità tecniche e la versatilità di ruolo in campo, sarebbe già stato in procinto di considerare l’interessamento della Roma e poi, adesso che Lucio siede in panca, della Juventus.

Dalla sua il club dovrebbe trovare la giusta ubicazione per chi sarebbe in uscita: Locatelli resterà? Il dubbio è legittimo, al pari di David per ora alquanto periferico rispetto al resto della squadra. I rumors spingono la tesi dello scambio di prestiti, la soluzione ci sarebbe. Ecco.

Alla luce della configurazione sullo scacchiere della situazione interista, come si può affermare con certezza che il rinnovo Frattesi-Inter avverrà a breve, com’era in preventivo? Complicato prevedere la mossa della proprietà Inter e della Juventus, con una rivoluzione silenziosa in atto. Ma gennaio è più vicino di quel che sembri e potrebbe cambiare ancora linea.