Juve-Inter, si infiamma il duello di mercato per l'esterno

Si infiamma il duello di mercato tra Juventus e Inter per Emerson Palmieri. In casa bianconera sembra ormai segnato il futuro di Federico Bernardeschi, che anche sotto la gestione Pirlo non si ritrova e potrebbe essere già ceduto a gennaio per trovare spazio in visto dell’Europeo imminente.

Secondo quanto riporta il Corriere di Torino, i dirigenti della Vecchia Signora stanno mettendo in conto una possibile cessione del giocatore già nei prossimi mesi, e stanno valutando chi possa sostituirlo per puntellare la rosa a disposizione di Pirlo, anche in un ruolo diverso da quello dell’ex Fiorentina. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di un vecchio obiettivo di mercato, Emerson Palmieri, fondamentale per colmare la lacuna sulla fascia mancina.

L’esterno brasiliano non trova spazio al Chelsea e in inverno in ogni caso cambierà aria. Su di lui c’è molto forte anche l’Inter: Antonio Conte vuole un rinforzo a sinistra ed Emerson Palmieri figura nella sua lista insieme a Marcos Alonso e Junior Firpo.

Addirittura l’Azzurro era l’obiettivo numero uno di Conte e Marotta in estate: il giocatore aveva già raggiunto un accordo di massima a giugno, secondo il Corriere dello Sport, prima che la trattativa saltasse. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere un nuovo tentativo, ma questa volta il Biscione dovrà fare i conti con la Juventus.

OMNISPORT | 13-11-2020 13:29