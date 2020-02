Juve-Inter, tifosi delusi: Fermiamo tutto. Ma c'è chi esulta

Non si giocherà, ma è comunque in top trend su Twitter dalle prime ore del mattino. Da quando, cioè, si è sparsa la voce che la Lega di Serie A stava pensando a una soluzione clamorosa per Juve-Inter: il rinvio. Scelta che è diventata poi ufficiale poco dopo le 12. Il big match dello Stadium non si giocherà, come altre quattro partite del 26mo turno. Tutte rinviate al 13 maggio.

Caos recupero

Il campionato, di fatto, è falsato. Alla fine del turno alcune squadre avranno giocato 26 partite, altre 25, altre ancora 24. Ci sarà il problema di incastrare i vari recuperi con poche finestre disponibili (in teoria Inter-Sampdoria potrebbe disputarsi il 20 maggio, o addirittura dopo l’Europeo…!), ma soprattutto c’è chi intravede dietro la decisione della Lega una scelta “politica” per favorire qualcuno.

Bufera social

Sui social, non a caso, il dibattito è asprissimo. “Quindi Juve-Inter rinviata per far contento Agnelli, le altre 4 per copertura. I miei dementi”, ironizza con amarezza Ciccio. “Tra i due litiganti il terzo gode. Chiudete sta farsa”, scrive un altro appassionato postando la foto del presidente laziale Lotito. Ma è il partito del “Fermiamo tutto” il più rumoroso. “UFFICIALE: Il campionato 2019/2020 é stato vinto dal Coronavirus!”, scrive Daniele. “Decisioni ridicole prese per favorire le due davanti! Juve Inter andava giocata! Perché la Lazio gioca? Se rinvii, lo fai per tutta la giornata”.

“Juve favorita”

Per molti alla base della decisione c’è la volontà di spianare la strada, in qualche modo, alla Juventus sovraccaricando di impegni l’Inter nella fase cruciale della stagione e facendo in modo che possa giocare una sfida così importante con il supporto dei propri tifosi: “Altro che rigori e ammonizioni, qua siamo andati oltre”, tuona Giuseppe. “Quindi stiamo dicendo che alla Uefa ci sono degli irresponsabili, pazzi e pericolosi che tre giorni fa hanno fatto giocare una partita a porte chiuse? #FermiamoStaPagliacciata”, è lo sfogo di Gaspare. “L’Inter non conta un c… la Juve sì, ne abbiamo avuto la conferma”, scrive Daniela sintetizzando il pensiero di molti.

Quando si gioca?

Qualcuno si chiede anche quando si giocherà davvero questa partita. “Voi credete davvero che la prossima settimana l’emergenza sarà risolta? Così si è creato anche un pericoloso precedente: o porte aperte, o niente. A porte chiuse non si potrà giocare. Questo significa rinviare partite per almeno altre due o tre settimane, o anche più”, scrive Tommy. “Ma non è che Juve-Inter si gioca a ferragosto, valevole anche per l’International Champions Cup?”, ironizza Matteo. “Fatemi capire: in Europa League a porte chiuse non si danneggia il calcio italiano, in campionato sì? Assegnatelo direttamente a tavolino, sto scudetto”.

I favorevoli

Ma c’è anche chi esulta: “Senza tifosi sugli spalti non è calcio”, scrive un tifoso della Vecchia Signora. Molti sono d’accordo con lui: “Ci avrebbe perso tutto il calcio italiano, per una volta che hanno preso una decisione saggia”.

SPORTEVAI | 29-02-2020 13:28