Juve, Kanchelskis stronca Golovin

L'ex nazionale russo Andrej Kanchelskis ai microfoni di Tuttomercatoweb boccia nettamente l'obiettivo della Juventus Aleksandr Golovin: "Sta scherzando? Non credo proprio la Juventus possa interessarsi a Golovin che è un buon giocatore ma al massimo da squadra da media classifica di Serie A".

Le difficoltà del calcio russo: "Purtroppo in Russia si è persa la storia, la tradizione e il sistema per preparare i calciatori. I giocatori attuali poi non sanno cosa è stato il nostro passato calcistico ed è un problema. Non ci sono buone scuole o accademie e ovviamente non escono fuori talenti. Il livello è terribile, serve cambiare tutto".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 13:45