Juve, Kean pronto per Cagliari e rinnovo

Dopo la vittoria ai danni dell'Empoli, la Juventus si prepara a sfidare il Cagliari. Una trasferta complicata per Allegri che, viste le assenze di Cristiano Ronaldo e Dybala, dovrebbe schierare, dal primo minuto, Kean, già decisivo contro i toscani.

La giovane promessa sta vivendo un momento d'oro. La società si sta muovendo anche per trovare un accordo con il suo agente Raiola per rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2020) e tenere lontano tutti i tanti estimatori. Il rinnovo non dovrebbe essere un problema.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 09:25